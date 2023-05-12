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澤倫斯基要求「勿軍援俄」 稱獲習近平積極回應

編譯中心／綜合11日電
烏克蘭總統澤倫斯基透露，他與習近平通話時，請求中方幫忙向莫斯科施加影響力，以促成烏克蘭戰俘和「被綁架兒童」返回家園。（Getty Images）
烏克蘭總統澤倫斯基透露，他與習近平通話時，請求中方幫忙向莫斯科施加影響力，以促成烏克蘭戰俘和「被綁架兒童」返回家園。（Getty Images）

烏克蘭總統澤倫斯基、中國國家主席習近平於4月26日進行俄烏戰爭爆發14個月以來的首次通話。近日細節公開，澤倫斯基表示，雙方談到了烏克蘭的領土主權完整和「聯合國憲章」，「我們聽到（中方）對所有這些原則的尊重」。澤倫斯基也警告北京不要向俄羅斯出售任何武器，並稱得到習「積極的回應」。

在記者會上，澤倫斯基透露，他與習近平通話時，請求中方幫忙向莫斯科施加影響力，以促成烏克蘭戰俘和「被綁架兒童」返回家園。此前，烏克蘭與中國官方均未提及有此內容。

澤倫斯基說：「我們必須讓各方都參與進來，才能向俄羅斯侵略者和綁架我們許多孩子的恐怖分子施加壓力。」3月中旬，國際刑事法院（ICC）對俄羅斯總統普亭發布逮捕令，指其將烏克蘭兒童「非法遣送」至俄境內。

此外，烏克蘭外交部副部長•梅爾尼克（Andriy Melnyk）日前接受德國「柏林摩根郵報」訪問時表示，面對俄烏衝突，雖然中國有其自身利益所在，但相信其仍能發揮調停作用並帶來和平。梅爾尼克稱，相信對整個世界秩序而言，相比於這場永無休止的戰爭，公正、和平的解決方案和敵對行動的結束更符合中國的利益。

一支烏克蘭軍隊表示已從巴赫穆特周圍的前線擊退一支俄國步兵旅，並聲稱要以此證實傭兵...
一支烏克蘭軍隊表示已從巴赫穆特周圍的前線擊退一支俄國步兵旅，並聲稱要以此證實傭兵組織「瓦格納集團」負責人普里格津有關俄軍撤退的說法。（美聯社）

另一方面，日前俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」負責人普里格津（Yevgeny Prigozhin）表示將從烏東前線巴赫姆特撤退。一支烏克蘭軍隊日前表示已從巴赫穆特周圍的前線擊退一支俄國步兵旅。

衛報報導，烏克蘭地面部隊指揮官瑟爾斯基（Oleksandr Syrskyi）10日晚間表示「由於發動反擊，巴赫穆特部分地區的俄國部隊已撤退多達2公里」，但並未提供其他細節。

烏克蘭第三獨立突擊旅10日稍早轉發亞速營指揮官比列茨基（Andriy Biletsky）的一段影片，提到「擊敗俄軍的一支旅」，並說「整片領土已完全從俄國占領軍手中解放」，並提到「普里格津提到俄軍第72獨立摩托化步兵旅從巴赫穆特附近撤離，並留下500具俄國人屍體的報告屬實」。

烏克蘭東部軍事指揮部也表示「俄國部隊遭到重創」，但表示俄羅斯仍在試圖占領該市的其他地區，「巴赫姆特的局勢仍很困難」。

另據BBC報導，澤倫斯基表示，因為軍方等待著承諾的軍援交付，他的國家需要更多時間才能發動備受各界期待的大反攻。

不過，他接著表示，「但我們會失去很多人，我覺得這就不可接受了。所以我們需要等待，我們仍需要多一點時間」。

烏克蘭 澤倫斯基 俄羅斯

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