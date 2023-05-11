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亞洲首例 日外相曝北約擬在日設辦事處

編譯中心／綜合10日電
日本外務大臣林芳正表示，日本正在商談開設北約聯絡辦事處。（路透資料照片）
日本外務大臣林芳正表示，日本正在商談開設北約聯絡辦事處。（路透資料照片）

日本外務大臣林芳正10日在CNN的獨家專訪表示，日本正在商談開設北約（NATO）的聯絡辦事處，並指俄羅斯入侵烏克蘭已經讓世界變得更不穩定。

報導指出，目前，北約在位於紐約的聯合國總部、位於維也納的歐安組織總部，以及喬治亞、烏克蘭、波黑、摩爾多瓦和科威特都有類似的聯絡處，在日本開設北約聯絡辦事處將在亞洲首開先河。

林芳正告訴記者，「我們已經在討論，但還沒有（已經）敲定細節」。他特別引用了俄烏戰爭，稱此為影響遠遠超出歐洲邊界的事件，迫使日本重新思考區域安全，「我們正在討論有關這件事的原因在於，自從俄羅斯侵略烏克蘭開始，世界（已經）變得更不穩定」。

林芳正表示，發生在東歐的事情不只侷限於東歐的問題，而且直接影響到太平洋這裡的局勢，「這就是為什麼我們在東亞和北約之間的合作（正）變得…越來越重要」。他還補充指出，日本不是北約的締約成員國，但此舉發出了一個訊息，即北約的亞太夥伴正跟他們「以非常穩定的方式接觸」。

林芳正在CNN獨家專訪強調了他所稱作日本「嚴峻與複雜」的區域安全環境，並指除了俄羅斯侵略加劇，他們也必須應對擁有核武的北韓及崛起的中國大陸。

儘管區域緊張情勢不斷加劇，林芳正稱可能開設的北約聯絡辦事處並非瞄準特定國家。他還指出，在氣候變遷與新冠疫情等更大的問題上，日本與其他國家仍需要跟中國大陸合作，而且東京想要跟北京保有「建設性與穩定的關係」。

另一方面，美國時代雜誌（TIME）官方推特今天發文，公布關於日本首相岸田文雄的獨家報導，並且張貼岸田將登上時代雜誌5月號22至29日刊封面的照片。

日相岸田文雄將登下一期美國「時代」雜誌的封面。（取材自臉書）
日相岸田文雄將登下一期美國「時代」雜誌的封面。（取材自臉書）

時代雜誌發表題為「首相岸田文雄正讓曾經是和平主義的日本，在全球舞台上扮演更堅定角色」（Prime Minister Fumio Kishida Is Giving a Once Pacifist Japan a More Assertive Role on the Global Stage）的獨家報導。

文中寫道，白宮熱切希望具有影響力的夥伴，制衡中國日益增長的影響力，岸田文雄受此鼓舞，已開始著手讓世界第三大經濟體日本，擁有與自身匹配的軍事力量，重返全球大國角色。

此外，文章也提及，東京也許離烏克蘭首都基輔5000英里之遠，但烏克蘭戰爭已使日本警覺到，自身正面臨一個更危險的世界，尤其是日本仍與俄羅斯因為陸海領土爭端而糾纏，北韓則時常發射彈道飛彈越過日本上空。

文章提到，更令日本擔心的是，一直是中國大陸對台灣的侵略，專制的中國國家主席習近平一再誓言要收復台灣。

日本 北約 烏克蘭

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