重創俄軍步兵旅 烏克蘭軍隊聲稱「收復巴赫姆特部分土地」

一支烏克蘭軍隊表示已從巴赫姆特周圍的前線擊退一支俄國步兵旅，並聲稱要以此證實傭兵組織「瓦格納集團」負責人普里格津有關俄軍撤退的說法。（美聯社）

一支烏克蘭 軍隊表示已從巴赫姆特（Bakhmut）周圍的前線擊退一支俄國 步兵旅，並聲稱要以此證實傭兵組織「瓦格納集團」負責人普里格津（Yevgeny Prigozhin）有關俄軍撤退的說法。

衛報報導，烏克蘭地面部隊指揮官瑟爾斯基（Oleksandr Syrskyi）10日晚間表示「由於發動反擊，巴赫姆特部分地區的俄國部隊已撤退多達2公里」，但並未提供其他細節。

烏克蘭第三獨立突擊旅10日稍早轉發亞速營指揮官比列茨基（Andriy Biletsky）的一段影片，其中提到「擊敗俄軍的一支旅」，並補充說「整片領土已完全從俄國佔領軍手中解放」，此外，烏克蘭第三獨立突擊旅還提到「普里格津提到俄軍第72獨立摩托化步兵旅從巴赫姆特附近撤離並留下500具俄國人屍體的報告屬實」。

烏克蘭東部軍事指揮部也表示「俄國部隊遭到重創」，但表示俄羅斯 仍在試圖佔領該市的其他地區，發言人奇列瓦蒂（Serhiy Cherevatyi）指出「巴赫姆特的局勢仍很困難，因為對敵人來說，儘管普里格津試圖製造白噪音，但巴赫姆特仍是對方主要攻擊的方向」。

「瓦格納集團」負責人普里格津曾多次指責莫斯科當局的正規武裝部隊未能充分支援，自上周以來更一直威脅要將瓦格納士兵撤出巴赫姆特，除非「俄國當局正規武裝部隊給予更多彈藥」，普里格津表示自己的部隊只收到需要彈藥的10%。除了與俄羅斯國防部多次發生衝突外，普里格津還對烏克蘭長期承諾的反攻行動表示擔憂。