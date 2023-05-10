兵力都派往烏東？俄紅場閱兵「大縮水」 僅1坦克0戰機

俄國總統普亭(前)9日在紅場紀念戰勝納粹78周年典禮上致詞。(歐新社)

5月9日是俄羅斯 紀念納粹德國在第二次世界大戰無條件投降的「勝利日」，總統普亭 在首都莫斯科紅場舉行閱兵式，美媒指這次閱兵規模大減，展示的坦克僅只一輛，也沒有戰機空中分列飛行，外界揣測可能主要兵力都派往烏東。

普亭演說時指出，世界正處於「轉捩點」，並宣稱一場針對俄羅斯的「戰爭」已經開打，他誓言取得勝利，還稱國家未來「取決於」在烏克蘭 戰鬥的官兵。普亭也批評，某些國家聚集一些新納粹渣滓搞分裂。烏克蘭總統澤連斯基則向議會提案，要求烏克蘭跟西歐國家同步，改5月9日慶祝「歐洲日」，被視為與俄切割之舉。

美媒報導，俄羅斯只在閱兵儀式上展示T-34坦克，它是蘇聯時代的坦克，在第二次世界大戰期間被使用。「虎-M」多用途裝甲車（Tigr-M）伴隨T-34坦克出場。而且儘管天氣預報顯示莫斯科晴朗，俄羅斯依舊取消紅場上空的戰機空中分列飛行，但俄方沒有解釋原因。

報導稱，在2022年的紅場閱兵儀式，數種更新型的坦克伴隨T-34坦克出場，包括T-90主戰坦克以及T-14主戰坦克；往年的紅場閱兵儀式，還可見戰機空中分列飛行以及直升機表演，今年紅場閱兵儀式規模明顯大縮水。

普亭在紅場的十分鐘演說指出：「我們為所有在前線戰鬥的人，在砲火下為前線提供保障的人、搶救傷員的人感到驕傲。你們在光榮地履行戰鬥職責——為俄羅斯而戰。你們身後是家人、孩子、朋友，他們在等著你們！我相信，你們能感受到他們無限的愛。整個國家團結一心，支持我們的英雄們。」

另一邊，烏克蘭擬將二戰結束紀念日從5月8日改為5月9日，與西歐看齊，被視為疏遠俄羅斯之舉。昨日抵達基輔與澤連斯基會談的歐盟委員會主席馮德萊恩，對澤連斯基的決定表示歡迎。烏近年來採取一系列措施與莫斯科保持距離，包括重新命名以蘇聯人物命名的街道和城鎮。

另據中央社引述法新社報導，俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）指控，俄軍一個單位逃離烏東巴赫姆特附近的陣地，還痛罵俄國政府沒有能力捍衛國家。