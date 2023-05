普亭勝利日演講 批西方試圖取消二戰結果、打造納粹主義崇拜

天空新聞台9日報導,俄羅斯 總統普亭 在勝利日閱兵儀式發表演講時,指責西方國家已經「忘記誰摧毀那個邪惡、誰捍衛了他們的祖國、誰解放了歐洲人民」。

普亭指控其他國家試圖藉由摧毀蘇聯戰士與將領的紀念碑來「刪除真正英雄的記憶」,抨擊他們正在「打造真正的納粹 主義崇拜」。他說,「他們正在試圖取消第二次世界大戰的結果,動搖國際安全與國際法的系統」,也宣稱烏克蘭人民已經成為西方野心的人質」。

天空新聞台與俄羅斯衛星通訊社報導,普亭在演講時強調,「對於我們俄羅斯人來說,關於祖國保衛者的記憶是神的。我們銘記在心,我們向那些跟納粹作戰的人、那些在美國與英國作為盟軍而戰的人致敬,也表彰中國的貢獻,相信攜手應對共同威脅時期的團結與夥伴關係經驗是我們的寶貴資產」。

Putin accuses the West of "creating a real cult of Nazism."



He suggests that "western elites" who are 'preparing the new attack against Russia' are "trying to cancel the results of the Second World War"https://t.co/FLgUCicVL3



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/f7wXCgnyxp