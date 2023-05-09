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將展開激戰？俄撤離烏南1600人 扎波羅熱核站陷「瘋狂恐慌」

編譯中心／綜合8日電
一名烏克蘭官員透露俄羅斯近期在撤離札波羅熱核電站附近的一個城鎮時引發「瘋狂的恐慌」。（IVAN FEDOROV）
一名烏克蘭官員透露俄羅斯近期在撤離札波羅熱核電站附近的一個城鎮時引發「瘋狂的恐慌」。（IVAN FEDOROV）

烏克蘭預計即將展開反攻，俄羅斯當局宣布撤離烏南扎波羅熱地區的18個居住點約1600人，一名烏克蘭官員表示，俄羅斯軍方在扎波羅熱（Zaporizhzhia）核電站附近的一個城鎮時，引發「瘋狂的恐慌」。

綜合媒體報導，流亡在外的烏克蘭梅利托波爾（Melitopol）市長費多羅夫（Ivan Fedorov）公開一張大塞車的照片指出，表示由於有多達數千輛汽車須撤離，車龍堵塞長達五小時，位在撤離區域的商家已無商品與藥物存貨，醫療院所把病患轉移至街頭，他擔心攻擊一旦來襲，水電供應可能中斷。

聯合國國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西（Rafael Grossi）指出，核電站附近居民的疏散表明「俄羅斯和烏克蘭軍隊可能在核電站周圍發生激烈戰鬥」，並提到「儘管核電廠反應堆沒有發電，但仍裝載著核材料」，他還補充說自己數周前參訪該電廠時不得不「穿越雷區」。

國際原子能總署稍早的聲明中警告稱「扎波羅熱核電站的情況正變得越來越不可預測，而且存在潛在危險」，呼籲採取措施確保電廠安全運轉。葛羅西說，「我非常擔心這座電廠面臨的核安全和保安風險，我們必須立即採取行動，防止一場嚴重核事故的威脅，以及其對居民和環境造成的相關後果。」

早前有親俄媒體報導指出，扎波羅熱核電站運作已完全停止，對此，烏克蘭國營核電公司Energoatom日前在Telegram澄清，強調核電站運作未變，核電站雖沒發電，但透過烏克蘭電網取得電力應付所需。

俄羅斯任命的地區負責人巴里特斯基（Yevgeny Balitsky）在社群媒體上稱「我決定首先疏散兒童、父母、老人、殘疾人和住院病患」。巴里特斯基7日指出，目前也有約1679名平民、包括660名兒童已撤離核電站附近地區，獲安置到別爾江斯克的臨時收容中心。

另外，烏克蘭南部赫松州（Kherson）州長普羅克丁（Oleksandr Prokudin）指出，俄羅斯8日對赫松州的砲擊導致8人受傷，包括一名9歲的男孩。烏克蘭國家能源公司也表示，俄國夜間的砲擊損壞了五個區域的配電網。

烏克蘭的能源系統數月來在俄國的飛彈和無人機襲擊中倖存，冬季期間，這類空襲曾導致數百萬人沒有電力和熱能可使用。不過，烏克蘭靠著快速的維修、西方夥伴提供的設備和對水力發電站有利的天氣，使得基輔當局能夠恢復供電，甚至小規模地將電力出口到鄰國。

扎波羅熱核電廠的安全性令人擔憂，俄羅斯佔領區的州長下令疏散附近居民。(美聯社)
扎波羅熱核電廠的安全性令人擔憂，俄羅斯佔領區的州長下令疏散附近居民。(美聯社)
烏克蘭南部赫爾松市郊4日有民眾在巴士站等候撤離。外界揣測俄烏兩軍近日醞釀大規模會...
烏克蘭南部赫爾松市郊4日有民眾在巴士站等候撤離。外界揣測俄烏兩軍近日醞釀大規模會戰，具戰略地位的赫爾松可能成為激烈戰場。（路透）

烏克蘭 俄羅斯 俄國

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