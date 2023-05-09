將展開激戰？俄撤離烏南1600人 扎波羅熱核站陷「瘋狂恐慌」
烏克蘭預計即將展開反攻，俄羅斯當局宣布撤離烏南扎波羅熱地區的18個居住點約1600人，一名烏克蘭官員表示，俄羅斯軍方在扎波羅熱（Zaporizhzhia）核電站附近的一個城鎮時，引發「瘋狂的恐慌」。
綜合媒體報導，流亡在外的烏克蘭梅利托波爾（Melitopol）市長費多羅夫（Ivan Fedorov）公開一張大塞車的照片指出，表示由於有多達數千輛汽車須撤離，車龍堵塞長達五小時，位在撤離區域的商家已無商品與藥物存貨，醫療院所把病患轉移至街頭，他擔心攻擊一旦來襲，水電供應可能中斷。
聯合國國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西（Rafael Grossi）指出，核電站附近居民的疏散表明「俄羅斯和烏克蘭軍隊可能在核電站周圍發生激烈戰鬥」，並提到「儘管核電廠反應堆沒有發電，但仍裝載著核材料」，他還補充說自己數周前參訪該電廠時不得不「穿越雷區」。
國際原子能總署稍早的聲明中警告稱「扎波羅熱核電站的情況正變得越來越不可預測，而且存在潛在危險」，呼籲採取措施確保電廠安全運轉。葛羅西說，「我非常擔心這座電廠面臨的核安全和保安風險，我們必須立即採取行動，防止一場嚴重核事故的威脅，以及其對居民和環境造成的相關後果。」
早前有親俄媒體報導指出，扎波羅熱核電站運作已完全停止，對此，烏克蘭國營核電公司Energoatom日前在Telegram澄清，強調核電站運作未變，核電站雖沒發電，但透過烏克蘭電網取得電力應付所需。
俄羅斯任命的地區負責人巴里特斯基（Yevgeny Balitsky）在社群媒體上稱「我決定首先疏散兒童、父母、老人、殘疾人和住院病患」。巴里特斯基7日指出，目前也有約1679名平民、包括660名兒童已撤離核電站附近地區，獲安置到別爾江斯克的臨時收容中心。
另外，烏克蘭南部赫松州（Kherson）州長普羅克丁（Oleksandr Prokudin）指出，俄羅斯8日對赫松州的砲擊導致8人受傷，包括一名9歲的男孩。烏克蘭國家能源公司也表示，俄國夜間的砲擊損壞了五個區域的配電網。
烏克蘭的能源系統數月來在俄國的飛彈和無人機襲擊中倖存，冬季期間，這類空襲曾導致數百萬人沒有電力和熱能可使用。不過，烏克蘭靠著快速的維修、西方夥伴提供的設備和對水力發電站有利的天氣，使得基輔當局能夠恢復供電，甚至小規模地將電力出口到鄰國。
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