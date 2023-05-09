克宮遭無人機攻擊後 俄國勝利日閱兵「氣氛空前緊張」

俄羅斯勝利日前夕，紅場封閉管制。(路透)

為紀念二戰擊敗納粹 納粹德國的「勝利日」，俄羅斯首都莫斯科9日舉行紅場閱兵；克里姆林宮上周才發生無人機攻擊事件，俄方隨後採取應對措施，有俄國 官員表示，緊張氣氛前所未見，但指勝利日閱兵必須繼續，「別無選擇」。

據明報報導，本月3日克里姆林宮遭無人機襲擊，俄方指控該事件是烏克蘭 試圖刺殺俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin），並譴責此為有計畫的恐怖攻擊。俄國9日將舉行紀念「勝利日」的紅場閱兵，有官員稱從未見過氣氛如此緊張；「觀察家報」報導指出，在無人機襲克宮前，俄國領導層已就烏方可能施襲而感不安，最少六州已取消慶祝活動。

另據路透社報導，烏克蘭官員8日表示，俄國在5月9日「勝利日」前夕加強攻勢，對基輔等城市發動新一波無人機、飛彈攻擊與空襲。

烏克蘭軍方指出，哈爾科夫州（Kharkiv）、赫松州（Kherson）、尼古拉耶夫州（Mykolaiv）和敖德薩州（Odessa）等地城市遭到多達16枚飛彈襲擊，烏克蘭陣地和人口稠密區也受到61次空襲，以及52次榴彈砲擊；俄國出動35架伊朗製「見證者」（Shahed）自殺式無人機，全遭烏克蘭防空系統摧毀。

基輔市長表示，基輔至少有5人因攻擊受傷，另有燃料庫、車輛、建築物和基礎建設遭毀損。

莫斯科發動最新一波攻擊的同時，正在替9日的勝利日大遊行做準備。這是普亭利用蘇聯戰勝納粹德國的這段歷史，用以激勵民心的重要活動。

而烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）則在8日為紀念二戰歐洲勝利日發表演說，誓言「現代俄羅斯重新帶來的所有舊邪惡都將被擊敗，就像納粹主義被擊敗一樣。」

納粹德國在1945年5月8日向盟軍投降，澤倫斯基選在這個日子的周年紀念日發表錄影演說。俄羅斯的勝利日則在5月9日，慶祝前蘇聯的二戰勝利。以往俄烏兩國都在9日慶祝勝利日，如今澤倫斯基表示已向國會提交法案，提議烏克蘭改為5月8日正式紀念二戰勝利，顯示烏克蘭進一步疏遠莫斯科。