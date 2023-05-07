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繼巴赫姆特後 俄又宣布撤出札波羅熱等烏南18地

編譯中心／綜合6日電
俄國控制的烏克蘭南部札波羅熱地區連日遭烏軍砲擊，部分靠近前線村落的平民獲令撤離。（路透）
俄國控制的烏克蘭南部札波羅熱地區連日遭烏軍砲擊，部分靠近前線村落的平民獲令撤離。（路透）

俄羅斯傭兵集團瓦格納領袖普里格津稍早宣布，10日要從巴赫姆特撤軍，俄羅斯5日也表示，將自烏克蘭南部札波羅熱地區的18個占領點部分撤離，以應對烏軍春季大反攻的火力攻勢。

俄羅斯任命的札波羅熱地區首長巴里特斯基在社群媒體發文：「過去幾天內，敵人加強砲擊前線附近的村落。」他寫道：「因此，我決定首先撤離孩童和父母、年長者、身障人士及醫院病患。」巴里特斯基提到，18處地點會進行臨時撤離，其中包括札波羅熱核電廠所在的安赫德鎮。

事實上俄羅斯過去就做過類似行動，當烏軍去年秋天發動針對赫爾松地區首府的攻勢，俄羅斯占領當局就決定執行撤退行動，烏軍在之後成功奪回赫爾松首府。

數個月以來，烏克蘭一直準備向俄國軍隊發動反攻，基輔當局希望這次反攻能改變已在烏克蘭延續超過14個月的戰爭局勢。

早前瓦格納集團已宣布撤出烏東城市巴赫姆特的計畫，日期訂在10日，因為9日是俄國的「勝利日」，紀念俄軍在二戰時期擊退德軍，俄羅斯總統普亭還要在紅場舉行大閱兵。如在「勝利日」之前就撤軍，豈不是讓普亭丟臉。但俄軍顯然是守不住防線了，因此不顧面子問題，現在就宣布要向後撤。

此外，瓦格納領袖普里格津還發給俄國國防部長蕭依古一封信，表示，「我要求你在5月10日0時前發布作戰命令，將瓦格納部隊在巴赫姆特及其周邊地區的陣地，轉移給阿赫馬特營的部隊」。阿赫馬特營是指車臣領導人卡狄羅夫指揮下的部隊。

普里格津說，由於「彈藥荒」，他的戰士將被迫撤出，且俄國國防部自去年10月以來只交付了所需彈藥的32%。卡狄羅夫此後在Telegram發文稱，他的部隊已「準備好」朝巴赫姆特出發。

不過，烏克蘭武裝部隊對普里格津的說法表示懷疑。烏克蘭武裝部隊東部集團發言人奇列瓦蒂評論此事時表示，瓦格納根本不會獲得准許撤出巴赫姆特。因為瓦格納集團的所有行動都是由普亭親自下達。

其次，奇列瓦蒂強調，普里格津稱缺乏彈藥是傭兵傷亡的原因並非事實。實際上，瓦格納遭受巨大損失要歸功於烏軍的成功行動。

奇列瓦蒂指出，瓦格納有充足的彈藥。單單過去24小時中，他們就朝烏軍陣地開火520次。普里格津與瓦格納集團真正缺的資源是人，而且罪犯已經不再上前線了。

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