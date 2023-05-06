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烏不信俄兵要撤出巴赫姆特 負責人要求車臣部隊換防

編譯周辰陽／即時報導
俄羅斯私人軍事公司「瓦格納集團」負責人普里格津5日宣布麾下部隊將於10日撤離烏東城市巴赫姆特，雖然烏克蘭武裝部隊表示懷疑，但他已要求莫斯科批准把陣地移交給車臣領導人卡狄羅夫的部隊。（Getty Images）
俄羅斯私人軍事公司「瓦格納集團」負責人普里格津5日宣布麾下部隊將於10日撤離烏東城市巴赫姆特，雖然烏克蘭武裝部隊表示懷疑，但他已要求莫斯科批准把陣地移交給車臣領導人卡狄羅夫的部隊。（Getty Images）

俄羅斯私人軍事公司「瓦格納集團」負責人普里格津（Evgeny Prigozhin）5日宣布麾下部隊將於10日撤離烏東城市巴赫姆特，也抱怨部隊沒有獲得足夠的火砲彈藥。不過，烏克蘭武裝部隊對他的說法表示懷疑。

烏克蘭武裝部隊東部集團發言人奇列瓦蒂（Serhiy Cherevatyi）向烏克蘭真理報（Ukrainska Pravda）評論此事時表示，「瓦格納派」（Wagnerites）根本不會獲得准許撤出巴赫姆特。這是因為，普里格津這裡不做決定，瓦格納集團的所有行動都是由俄羅斯總統普亭親自下達。

其次，奇列瓦蒂強調，普里格津也在缺乏彈藥是麾下傭兵被殺的原因上說謊。實際上，「瓦格納派」遭受巨大損失要歸功於烏軍的成功行動。

奇列瓦蒂指出，「瓦格納派」有著充足的彈藥。單單過去24小時中，他們就朝烏軍陣地開火520次。普里格津與瓦格納集團真正缺的資源是人，而且罪犯已經不再上前線了。

塔斯社則是報導，俄羅斯聯邦車臣共和國領導人拉贊．卡狄羅夫（Ramzan Kadyrov）5日在社群媒體「紙飛機」寫道，車臣「阿赫馬特」（Akhmat）特別部隊的突擊隊準備好代替巴赫姆特的瓦格納集團戰士。法新社報導，普里格津在6日要求莫斯科，讓他把巴赫姆特的陣地移交給卡狄羅夫。

烏克蘭 俄羅斯 社群媒體

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