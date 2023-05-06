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打到戰場外 俄烏代表在黑海經合會上演「全武行」

編譯中心／綜合5日電
俄羅斯及烏克蘭戰事升級，除了實體戰場外，在黑海經濟合作會議也卯起來互槓。（取材自推特）
俄羅斯及烏克蘭戰事升級，除了實體戰場外，在黑海經濟合作會議也卯起來互槓。（取材自推特）

俄羅斯烏克蘭戰事升級，除了實體戰場外，在黑海經濟合作會議也卯起來互槓。烏克蘭代表團團長於俄方發言時離席，另一成員的國旗被俄代表團用力扯下帶走時，雙方發生衝突，現場火藥味濃。

第61屆黑海經濟合作會議正於土耳其首都安卡拉舉行，俄羅斯代表團副團長季莫費耶瓦（Ola Timofeeva）4日發言時，烏克蘭代表團團長坡多瓦（Anna Purtova）離席抗議，其他成員則在季莫費耶瓦身後展示旗幟及高呼反俄口號。俄方成員上前制止，兩派人馬發生推擠。

「我不會允許任何人擾亂活動的和平與秩序。」土耳其國會大國民議會議長謝托普（Mustafa Sentop）宣布會議暫停，並要求工作人員將違反會議規則的出席者帶離。

值得注意的是，季莫費耶瓦是俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）所屬政黨「統一俄羅斯」的成員。安納杜魯新聞社於推特上傳的影片顯示，季莫費耶瓦身上別著橘黑條紋相間、象徵軍事榮耀的聖喬治絲帶（ribbon of Saint George）。

俄烏戰爭開打至今逾一年，雙方4日在土耳其場子上的衝突還沒落幕，甚至越演越烈。季莫費耶瓦於場外透過手機接受訪問時，烏克蘭國會議員馬里科夫斯基（Oleksandr Marikovski）到她身後展開烏克蘭國旗，俄羅斯代表團秘書史塔伊斯基（Valery Stavitsky）見狀馬上將國旗搶下帶走。

馬里科夫斯基快步追上並朝史塔伊斯基頭部揮了數拳，一路將他逼至牆邊後將國旗搶回。現場維安人員將兩人拉開，馬里科夫斯基怒意未消，仍多次朝對方走去，維安人員請他不要再出手後，馬里科夫斯基才退至旁邊整理國旗。

俄國媒體報導，史塔伊斯基已入院接受醫治，他本人目前未發布任何聲明。馬里科夫斯基則是在臉書上傳這段影片，並寫道：「不要對我們的國旗伸爪，別碰烏克蘭，俄羅斯混蛋！」

烏克蘭成員的國旗被俄代表團用力扯下帶走時，雙方發生衝突。(視頻截圖)
烏克蘭成員的國旗被俄代表團用力扯下帶走時，雙方發生衝突。(視頻截圖)

烏克蘭 俄羅斯 普亭

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