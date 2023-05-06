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瓦格納宣布撤離巴赫姆特 「馬立波屠夫」同時加入…疑陷阱

編譯中心／綜合5日電
俄羅斯私人軍事公司「瓦格納集團」負責人普里格津宣布，麾下部隊將於10日撤離烏東城市巴赫姆特，同時要求俄軍接管他們在市內的陣地。(路透)
俄羅斯私人軍事公司「瓦格納集團」負責人普里格津宣布，麾下部隊將於10日撤離烏東城市巴赫姆特，同時要求俄軍接管他們在市內的陣地。(路透)

俄羅斯官媒「RT」與路透報導，俄羅斯私人軍事公司「瓦格納集團」（Wagner Group）負責人普里格津（Evgeny Prigozhin）宣布，麾下部隊將於10日撤離烏東城市巴赫姆特（Bakhmut），同時間，才剛遭到俄羅斯軍方撤換、有「馬立波屠夫」之稱的副國防部長米茲殷塞夫已加入傭兵組織瓦格納集團成為副指揮官，熟悉後勤指參作業人士，此人事加上普里格津憤慨演出，反而顯示可能是一個引誘烏軍深入的陷阱。

普里格津的新聞處在社群媒體「紙飛機」（Telegram）發布影像，並附上了致俄羅斯國防部、普亭總統與民眾的公開信，抱怨部隊沒有獲得足夠的火砲彈藥，無法繼續掌握巴赫姆特。

普里格津說，他的部隊本該在9日之前完全占領巴赫姆特，但宣稱「準軍事官僚」自1日就已經切斷了接近全部的火砲彈藥，「瓦格納PMC的進攻資源在4月初用完了，儘管事實是敵軍在數量上超過我們五倍，但我們仍在前進」。他說，由於缺乏彈藥，瓦格納的損失每天都在呈指數級成長，「他們注定要毫無意義地滅亡」。

普里格津說，他的戰士將於10日把他們在巴赫姆特的陣地移交給俄軍，並將瓦格納PMC的殘部撤到後方營地以「舔拭他們的傷口」。

烏克蘭防部副部長馬里亞爾（Hanna Maliar）則指出，莫斯科正從其他作戰前線，將瓦格納戰士調往烏克蘭東部城市巴赫姆特，並指莫斯科想要及時奪取這座城市，藉此慶祝9日的勝利日。

普里格津發布聲明影片後，Telegram發布了兩支影片，畫面為剛遭到俄羅斯軍方撤換、有「馬立波屠夫」之稱的俄羅斯副國防部長米茲殷塞夫（Mikhail Mizintsev）穿著瓦格納集團的戰鬥裝備，正在巴赫姆特視察訓練營和陣地部署。俄羅斯網路媒體4日報導，他已迅速加入傭兵組織瓦格納集團，成為副指揮官。

另外，美國情報總監海恩斯（Avril Haines）表示，俄羅斯在烏克蘭的軍力已弱化至無力再發起重大攻勢來推進，眼前重點就是加強控制占領區；烏克蘭準備在近期展開反攻之際，普亭仍很可能想拉長戰線，拖到西方國家無力再援助基輔。

但事實上，過去幾天迫於瓦格納傭兵的壓力，烏軍已經被壓縮到最西邊的角落，來自瓦格納砲兵部隊的火力覆蓋越來越集中，各種砲火打擊影片不斷上傳到社群媒體上，彷彿述說著另外一個平行世界的故事，烏克蘭以及北約要小心上當。

有「馬立波屠夫」之稱的俄羅斯副國防部長米茲殷塞夫才剛遭到俄羅斯軍方撤換，俄羅斯網...
有「馬立波屠夫」之稱的俄羅斯副國防部長米茲殷塞夫才剛遭到俄羅斯軍方撤換，俄羅斯網路媒體今天指出，他已迅速加入傭兵組織瓦格納集團，成為副指揮官。（路透）
俄羅斯傭兵組織瓦格納集團創辦人普里格津，5日放話稱其部隊將在10日撤離烏東城市巴...
俄羅斯傭兵組織瓦格納集團創辦人普里格津，5日放話稱其部隊將在10日撤離烏東城市巴赫姆特。（Getty Images）

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