剛被俄軍撤換 馬立波屠夫加入瓦格納集團

有「馬立波屠夫」之稱的俄羅斯副國防部長米茲殷塞夫才剛遭到俄羅斯軍方撤換，俄羅斯網路媒體今天指出，他已迅速加入傭兵組織瓦格納集團，成為副指揮官。路透

有「馬立波屠夫」之稱的俄羅斯 副國防部 長米茲殷塞夫才剛遭到俄羅斯軍方撤換，俄羅斯網路媒體今天指出，他已迅速加入傭兵組織瓦格納集團，成為副指揮官。

路透報導，支持戰爭的網路媒體在Telegram發布2支影片，顯示米茲殷塞夫（Mikhail Mizintsev）穿著瓦格納集團（Wagner Group）的戰鬥裝備，正在烏克蘭 東部城市巴赫姆特（Bakhmut）視察訓練營和陣地部署。

這些畫面傳出同時，瓦格納集團首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）才剛發布兩則聲明影片，重申他過往指控，憤怒指責俄國國防部因為忌妒瓦格納集團的成功，苛扣應該給集團的彈藥補給。

雖然普里格津時常指責包括國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）等俄國軍官無能，他也會點名褒揚特定指揮官。

米茲殷塞夫4月28日傳出將被俄國國防部撤換，普里格津的媒體單位隔天就表示要提供他職位。

俄羅斯去年全面入侵烏克蘭不久後，烏克蘭東南部港市馬立波（Mariupol）遭到圍城，米茲殷塞夫因為策畫整起事件而被部分西方媒體冠上「馬立波屠夫」的稱號。

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）去年9月發布動員令後，米茲殷塞夫獲任命為負責後勤的國防部副部長。

與瓦格納集團有關的Telegram頻道「灰色地帶」（Gray Zone）指稱，俄軍充斥官僚主義和阿諛奉承，米茲殷塞夫「不會是第一位，顯然也不會是最後一位被拔官的將領」。