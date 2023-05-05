我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一語道破天機？習：幹部不能像「儲君」坐等提拔

每月社安金最高4555元 滿足3個條件就能領到

剛被俄軍撤換 馬立波屠夫加入瓦格納集團

中央社莫斯科4日綜合外電報導
有「馬立波屠夫」之稱的俄羅斯副國防部長米茲殷塞夫才剛遭到俄羅斯軍方撤換，俄羅斯網路媒體今天指出，他已迅速加入傭兵組織瓦格納集團，成為副指揮官。路透
有「馬立波屠夫」之稱的俄羅斯副國防部長米茲殷塞夫才剛遭到俄羅斯軍方撤換，俄羅斯網路媒體今天指出，他已迅速加入傭兵組織瓦格納集團，成為副指揮官。路透

有「馬立波屠夫」之稱的俄羅斯國防部長米茲殷塞夫才剛遭到俄羅斯軍方撤換，俄羅斯網路媒體今天指出，他已迅速加入傭兵組織瓦格納集團，成為副指揮官。

路透報導，支持戰爭的網路媒體在Telegram發布2支影片，顯示米茲殷塞夫（Mikhail Mizintsev）穿著瓦格納集團（Wagner Group）的戰鬥裝備，正在烏克蘭東部城市巴赫姆特（Bakhmut）視察訓練營和陣地部署。

這些畫面傳出同時，瓦格納集團首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）才剛發布兩則聲明影片，重申他過往指控，憤怒指責俄國國防部因為忌妒瓦格納集團的成功，苛扣應該給集團的彈藥補給。

雖然普里格津時常指責包括國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）等俄國軍官無能，他也會點名褒揚特定指揮官。

米茲殷塞夫4月28日傳出將被俄國國防部撤換，普里格津的媒體單位隔天就表示要提供他職位。

俄羅斯去年全面入侵烏克蘭不久後，烏克蘭東南部港市馬立波（Mariupol）遭到圍城，米茲殷塞夫因為策畫整起事件而被部分西方媒體冠上「馬立波屠夫」的稱號。

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）去年9月發布動員令後，米茲殷塞夫獲任命為負責後勤的國防部副部長。

與瓦格納集團有關的Telegram頻道「灰色地帶」（Gray Zone）指稱，俄軍充斥官僚主義和阿諛奉承，米茲殷塞夫「不會是第一位，顯然也不會是最後一位被拔官的將領」。

國防部 俄羅斯 烏克蘭

上一則

無人機襲克里姆林宮 分析：可能成普亭政治助力

延伸閱讀

俄羅斯傭兵「瓦格納」10日將撤離巴赫姆特 負責人要求俄軍接管陣地

俄羅斯傭兵「瓦格納」10日將撤離巴赫姆特 負責人要求俄軍接管陣地
俄國傭兵組織瓦格納首腦：烏軍已經開始反攻行動

俄國傭兵組織瓦格納首腦：烏軍已經開始反攻行動
傭兵組織首腦估烏5月中旬反攻 稱俄恐將陷入悲劇

傭兵組織首腦估烏5月中旬反攻 稱俄恐將陷入悲劇
缺彈藥快滅亡？俄傭兵瓦格納領袖：我們將不復存在

缺彈藥快滅亡？俄傭兵瓦格納領袖：我們將不復存在

熱門新聞

金正恩帶女兒金主愛出席大會坐C位，胞妹金與正已被移至後排。（Getty Images）

金正恩頻頻帶女兒亮相坐C位 竟然是因為「辣個女人」

2023-05-02 08:29
在社群平台上流傳的一段影片顯示，有不明物體3日凌晨飛掠克宮上空，隨即爆炸並發出紅光。(截取自@spectatorindex推特影片)

暗殺普亭未遂？烏克蘭否認 稱對克宮爆炸不知情

2023-05-03 10:23
美國總統拜登夫婦與英國國王查理三世。資料照片。（路透 / EYEPRESS Images）

拜登缺席查理三世加冕典禮是「怠慢」？歷史學家：這是傳統

2023-04-29 08:07
(取自推特)

戰爭場外打到場內…俄羅斯代表扯烏克蘭國旗 遭揮拳暴揍

2023-05-05 12:06
美國總統拜登（左）與南韓總統尹錫悅（右）日前發表「華盛頓宣言」，圖為尹錫悅在美國白宮獻唱經典老歌「美國派」，拜登為其歡呼。（路透）

南韓終於選邊站加入「美國派」財信董事長：恐排擠到台灣

2023-04-29 20:12
凱特（右一）對梅根（左二）充滿憤怒，無法原諒梅根。（路透資料照片）

凱特永不原諒梅根 因堅信她懷有這恐怖目的？

2023-04-29 14:43

超人氣

更多 >
中國女總裁嫁小19歲員工「50歲生三胞胎」 修成正果

中國女總裁嫁小19歲員工「50歲生三胞胎」 修成正果
研究：逾186家地區性銀行 可能倒閉

研究：逾186家地區性銀行 可能倒閉
一語道破天機？習近平脫口：幹部不能像「儲君」坐等提拔

一語道破天機？習近平脫口：幹部不能像「儲君」坐等提拔
連殺母親、祖母、麥當勞經理後自殺 他為何被激怒？

連殺母親、祖母、麥當勞經理後自殺 他為何被激怒？
每月社安金最高4555元 滿足3個條件就能領到

每月社安金最高4555元 滿足3個條件就能領到