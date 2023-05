現場畫面曝 烏克蘭空軍在基輔上空「擊落自家無人機」

烏克蘭 空軍4日擊落一架自家的無人機,並聲稱這架無人機在基輔市中心上空失去控制。

BBC報導,烏克蘭防空系統4日晚間在總統辦公室附近的區域將這架「失控」的無人機擊落,隨後更發生約15到20分鐘的爆炸。

BREAKING UPDATE: Ukraine's Air Force confirmed that the drone shot down today in Kyiv was their own Ukrainian TB2 drone pic.twitter.com/4mFV5P7TPX