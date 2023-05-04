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現場畫面曝 烏克蘭空軍在基輔上空「擊落自家無人機」

編譯張君堯／即時報導
烏克蘭空軍4日擊落一架自家的無人機，並聲稱這架無人機在基輔市中心上空失去控制。(取材自推特)
烏克蘭空軍4日擊落一架自家的無人機，並聲稱這架無人機在基輔市中心上空失去控制。(取材自推特)

烏克蘭空軍4日擊落一架自家的無人機，並聲稱這架無人機在基輔市中心上空失去控制。

BBC報導，烏克蘭防空系統4日晚間在總統辦公室附近的區域將這架「失控」的無人機擊落，隨後更發生約15到20分鐘的爆炸。

烏克蘭總統府幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）最初表示這是一架被擊落的敵方無人機，但空軍後來承認它隸屬於烏克蘭，聲明中指出「這架『拜拉克塔爾TB2無人機』（Bayraktar TB2）在預定飛行期間於晚間8點在基輔地區失去控制」，並補充說「已決定將其擊落，因為無人機在首都上空不受控制可能會導致不良後果」。

此外， 聲明中也強調「墜落的無人機並未造成人員傷亡」，談到無人機為何會出現異常時，聲明中提到「很遺憾，但這種情況有時會發生，很可能是技術故障，原因正在確定中」。

社群媒體上也出現擊落這架無人機的影片。

烏克蘭 社群媒體

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