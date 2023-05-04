烏克蘭準備反攻了 組建8「風暴旅」 4萬士兵將投入抗俄

烏克蘭軍隊近日新組建8個旅以加入未來的反攻行動，外界也正在猜測發動反攻的時機，以及是否能成功擊敗俄羅斯入侵者。（美聯社）

烏克蘭 軍隊近日新組建8個旅以加入未來的反攻行動，外界也正在猜測發動反攻的時機，以及是否能成功擊敗俄羅斯 入侵者。

衛報報導，烏克蘭內政部2日表示最初的「風暴旅」（Storm）已組建完成，編制涵蓋多達4萬名士兵，但仍需要進一步訓練才能準備好投入戰鬥。據悉，成員皆是志願者，包括新兵、警察和一些曾與俄軍作戰的老兵。

烏克蘭內政部長克利孟科（Ihor Klymenko） 在接受採訪時表示「部隊將重新裝備，指導過程還需要2到3周的時間，才會與烏軍一起執行適當的突擊進攻行動」。

烏克蘭的戰略是在俄羅斯逐步朝巴赫穆特推進的過程中重創俄軍，先前外洩的美國國防文件也表明已經投入增援以防止城市被包圍，同時逐漸建立一支能夠發動反擊的部隊。同一份外洩文件援引演習得出的結論是「烏克蘭需要12個旅才能突圍，其中包括3個自身部隊和9個訓練有素且裝備西方國家坦克、裝甲車的旅」。

另一方面，烏克蘭官員表示，俄羅斯軍隊今天砲擊烏克蘭南部赫爾松地區，包括一家量販店、地區首府的火車站和鄰近的村莊受影響，並造成8個平民死亡。

圖為烏克蘭南部赫爾松地區的一間超市3日遭到俄軍襲擊後，醫護人員在超市內幫助一名受傷民眾。(Getty Images)

烏克蘭檢方表示，有3人在赫爾松一家量販店進行晨間購物時遭砲擊喪生；1人因火車站遭砲擊而死；3個能源工人在鄰近村莊進行維修時死亡，另外1名男子則是在住宅大樓裡喪生。

俄羅斯襲擊烏克蘭南部城鎮赫爾松，一名受傷的男子坐在當地一家超市外。(Getty Images)

現場的路透社記者表示，被嚴重毀壞的量販店入口已被封鎖，量販店外可見血泊和碎片殘骸。

火車站的窗戶已經粉碎，這裡似乎發生了3次爆炸。可以看到仍有意識的2人被擔架抬出，3名在車站的女性表示，他們當時正在用餐，並躲在桌子下避難。

另據美聯社報導，俄羅斯國防部 長蕭伊古2日在軍方高層會議中，敦促國有軍火公司將其飛彈產量增加一倍，因為烏克蘭隨時可能發動反攻。他表示，國有戰術飛彈武器集團（KTRV）雖已及時履行合約，但是「如今有必要在短時間內，將高精度武器的產量翻倍」。

軍事專家此前也質疑俄軍缺乏高精度飛彈，因為近期使用飛彈打擊烏克蘭的頻率已逐漸下降，規模也愈來愈小。

英國國防部同天的評估指出，「後勤問題是俄國在烏克蘭苦苦掙扎的核心問題。俄羅斯因缺乏足夠彈藥，始終無法進攻成功」。