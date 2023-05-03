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俄國傭兵組織瓦格納首腦：烏軍已經開始反攻行動

中央社／莫斯科3日綜合外電報導
俄羅斯傭兵組織瓦格納集團首腦表示，他認為烏克蘭軍隊已開始反攻行動。圖為烏克蘭士兵。（路透）
俄羅斯傭兵組織瓦格納集團首腦表示，他認為烏克蘭軍隊已開始反攻行動。圖為烏克蘭士兵。（路透）

俄羅斯傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）今天表示，他認為烏克蘭軍隊已依承諾開始反攻行動，他的部隊觀察到前線地區活動有所增加。

路透社報導，根據他新聞服務處在社群媒體發布的語音訊息，普里格津表示，烏克蘭反攻行動的「積極階段」將於未來幾天展開。

基輔當局先前已承諾會發動反攻行動，以一步步收復俄羅斯於去年2月全面入侵後併吞的烏東領土。

普里格津說：「我認為，烏克蘭軍隊已經開始推進…我們在周遭和前線都看到了最大的潛在活動。」

「我因此認定（反攻）行動已經展開。我也認為在不久的將來就會進入積極階段，可能就在這幾天。」

普里格津後來表示，他的部隊在被包圍的烏東城市巴赫姆特（Bakhmut）之役中推進了230公尺。這個遭戰火蹂躪的城鎮過去是7萬人的家，但如今遭圍困已近10個月。

普里格津表示，烏國部隊如今侷限在城內一處僅2.64平方公里大小的區域。

路透社無法核實戰況方面的報導。

普里格津並再度抱怨，莫斯科依舊無視他提出的砲彈增援請求。

「（俄羅斯）國防部沒有提供砲彈給我們，我們僅剩幾天的資源。」他說：「他們無視瓦格納所有的請求。」

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