英媒：南非勸普亭別出席金磚峰會以免被捕

俄羅斯昨夜發射飛彈攻擊烏克蘭東部城市巴甫洛格勒，燒毀了數十棟房屋，造成大量人員傷亡。(路透)

美國白宮官員表示，俄羅斯 在攻奪烏克蘭 東部城市巴赫姆特（Bakhmut）的過去五個月戰鬥中，有超過2萬名俄國戰鬥人員喪命，另有8萬人受傷，克宮未回應相關說法，美方數字未獲證實。不過，俄羅斯也在夜裡向烏東巴甫洛格勒發動新一輪密集飛彈攻擊，烏克蘭坦克部隊的成員說，已準備好在烏克蘭東部對俄羅斯軍隊展開預期的春季攻勢。英國媒體報導，南非 勸阻普亭別出席8月金磚峰會，以免被捕。

白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）引述最近解密的美方情報，從去年12月初起，俄軍在巴赫姆特陣亡2萬多人，其中約有一半是俄國傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）的士兵。

路透社報導，俄羅斯在3天內對烏克蘭全國各地發動第二波飛彈襲擊，期間鐵路樞紐城市巴甫洛格勒市（Pavlohrad）遭到攻擊，莫斯科當局顯然是要在烏克蘭已計畫好的反攻行動展開前，恢復俄方的冬季遠程攻擊戰術。另一方面，烏克蘭備受期待的春季攻勢也即將展開，在巴赫姆特附近的烏克蘭坦克部隊成員說，已準備好在烏克蘭東部對俄羅斯軍隊展開預期的春季攻勢。

九頭蛇 70航空火箭彈。(取材自維基百科) 美將援烏海神火箭。(取材自維基百科)

另據報導，兩名美國官員表示，美國擬最快於3日宣布再提供烏克蘭價值3億美元的軍事援助計畫，其中將首度包含海神火箭彈（Hydra 70），將幫助烏克蘭削弱俄羅斯的地面陣地，為推進中的烏克蘭地面部隊提供空中支援。另外丹麥也將向烏克蘭捐贈價值17億丹麥克朗(2.5億美元)的軍事裝備和財政支持。

加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）與烏克蘭總統澤倫斯基通話，雙方討論了長期防務合作計畫。