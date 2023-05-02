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烏軍大反攻在即 俄國臨陣換將

編譯中心╱綜合1日電
「馬立波屠夫」米茲殷塞夫遭撤換。(路透資料照片)
「馬立波屠夫」米茲殷塞夫遭撤換。(路透資料照片)

在基輔料將展開大反攻之際，俄羅斯軍方今天撤換負責後勤的最高層級將領米茲殷塞夫上將（Mikhail Mizintsev）；烏克蘭總統澤倫斯基分別和法國總統馬克宏、紐西蘭總理希金斯（Chris Hipkins）通話，討論和平方案與人道救援合作。

中央社引述法新社報導，早在這則命令正式宣布數天前，就有謠傳稱米茲殷塞夫將遭到撤換。米茲殷塞夫因為在俄軍一年前攻占烏克蘭東南部港市馬立波（Mariupol）時扮演的角色，遭到英國制裁。他也因此被部分西方媒體冠上「馬立波屠夫」的稱號。

俄國國防部發布聲明稱，任命國家近衛軍（National Guard）總司令庫茲緬科夫（Alexei Kuzmenkov）接替米茲殷塞夫的職務。

俄國國防部稱，「庫茲緬科夫被任命為俄羅斯聯邦國防部副部長，負責軍隊的後勤支援」。聲明中並未說明僅上任7個月的米茲殷塞夫為何被撤換。

俄羅斯總統普亭去年9月發布動員令後，米茲殷塞夫獲任命為負責後勤的國防部副部長。

此外，烏克蘭地區當局表示，俄羅斯軍隊1日清晨發射飛彈攻擊烏克蘭各地，烏軍表示，摧毀了俄羅斯軍隊發射的18枚飛彈中的15枚。另一方面，路透引述一名俄國州長說法報導，俄烏接壤地區同日發生爆炸，導致一列貨運列車出軌，但事件並未造成人員傷亡。

美國白宮官員1日表示，俄羅斯在攻奪烏克蘭東部城市巴赫姆特（Bakhmut）的過去5個月戰鬥中，有超過2萬名俄國戰鬥人員喪命，另有8萬人受傷。

另據烏克蘭媒體報導，烏克蘭總統澤倫斯基和法國總統馬克宏於4月30日再度進行電話聯絡，討論有關烏克蘭和平方案及前線的戰況，雙方均同意「更多的和平解決方案」將會增加烏克蘭在戰場上的潛能。

澤倫斯基1日也和紐西蘭總理希金斯（Chris Hipkins）通話，雙方討論未來在國防及人道救援方面的合作，及對亞太區域國家支援烏克蘭的進一步整合。

報導指出，澤倫斯基和馬克宏此次通話同時討論了預定7月11至12日在立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）舉行的北約高峰會，在峰會上，將會展開邀請烏克蘭加入北約的進程。

烏克蘭 俄羅斯 澤倫斯基

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