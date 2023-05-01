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教宗願助被帶至俄的烏童返家 透露教廷參與烏俄和平任務

編譯中心／綜合30日電
天主教教宗方濟各30日表示，梵蒂岡準備幫助被帶到俄羅斯和佔領區的兒童。（路透）
天主教教宗方濟各30日表示，梵蒂岡準備幫助被帶到俄羅斯和佔領區的兒童。（路透）

天主教教宗方濟各今天表示，教廷正參與一項試圖終結俄羅斯烏克蘭衝突的和平任務，但是他沒有透露進一步細節。他補充說，梵蒂岡也準備幫助在戰爭期間被帶到俄國或俄占領區的烏克蘭兒童返家。

路透報導，結束對匈牙利3天訪問的教宗方濟各今天在返程專機上告訴記者：「我願意去做必須做的任何事。有一項任務現正進行中，但是還沒有公開。當它公開了，我會討論這件事。」「我認為和平一定要透過開放不同管道來實現，關閉永遠無法達成和平…這不容易。」

教宗表示他已經與匈牙利總理奧班和俄羅斯東正教會布達佩斯和匈牙利總主教希拉里昂，商討烏克蘭形勢。方濟各說，「我們談論了所有議題。每個人都對和平的道路表達關切」。

自從去年2月俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，方濟各幾乎每周都呼籲和平，並且一再表達希望居間斡旋基輔和莫斯科，但是這場衝突至今沒有因此取得突破。

烏克蘭總理什米加爾27日獲方濟各接見後表示，曾經與教宗商討烏克蘭總統澤倫斯基所提和平計畫，並且邀請他親自訪問基輔。

86歲的方濟各曾經表示，他想要走訪基輔和莫斯科，展開和平任務。

另一方面，烏克蘭總統澤倫斯基4月29日在一次訪問中提到，正在準備反攻，而且「將會反攻」，強調烏克蘭確實有反攻計畫。

圖為烏克蘭軍人乘坐在巴赫姆特前線的戰車上。（路透資料照片）
圖為烏克蘭軍人乘坐在巴赫姆特前線的戰車上。（路透資料照片）

俄國傭兵組織「瓦格納」集團首腦普里格津今天預期烏克蘭將於5月中旬展開反攻，並且警告這對俄羅斯而言恐怕會是一場「悲劇」。

中央社引述法新社報導，瓦格納集團長達數月以來一直是烏東戰鬥核心所在巴赫姆特戰役中，俄方攻勢的急先鋒。

普里格津是俄羅斯總統普亭盟友，但近月陷入與俄羅斯國防部間的權力鬥爭。他責備俄羅斯軍方領導階層說：「我們（瓦格納集團）只有所需砲彈的10%到15%。」

此外，俄羅斯西部布揚斯克州州長今天表示，一個邊境村落遭到烏克蘭砲擊，造成4人喪生、兩人受傷。被俄羅斯併吞的克里米亞昨天則發生一個燃料庫疑似遭到無人機襲擊事件。

烏克蘭 俄羅斯 方濟各

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