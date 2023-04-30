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傭兵組織首腦估烏5月中旬反攻 稱俄恐將陷入悲劇

中央社莫斯科30日綜合外電報導
瓦格納集團首腦普里格津今天預期烏克蘭將於5月中旬展開反攻，並且警告這對俄羅斯而言恐怕會是一場「悲劇」。(美聯社)
瓦格納集團首腦普里格津今天預期烏克蘭將於5月中旬展開反攻，並且警告這對俄羅斯而言恐怕會是一場「悲劇」。(美聯社)

與克里姆林宮關係密切的傭兵組織瓦格納集團首腦普里格津今天預期烏克蘭將於5月中旬展開反攻，並且警告這對俄羅斯而言恐怕會是一場「悲劇」。

法新社報導，瓦格納集團（Wagner Group）長達數月以來一直是烏東戰鬥核心所在巴赫姆特（Bakhmut）戰役俄方攻勢的急先鋒。

普里格津（Yevgeny Prigozhin）是俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）盟友，但是做為私人軍事集團負責人，他陷入與俄羅斯國防部間的權力鬥爭。

他責備俄羅斯軍方領導階層說：「我們（瓦格納集團）只有所需砲彈的10%到15%。」

普里格津是在接受親克里姆林宮的俄羅斯戰地記者皮高夫（Semyon Pegov）訪問時，作以上表示。

他表示，預期烏克蘭將於5月中旬展開反攻，還說「這場反攻可能成為我國的一場悲劇」。

烏克蘭最近表示，正就期待已久的反攻整備進行最後確認。

俄羅斯西部布揚斯克州（Bryansk）州長今天表示，一個邊境村落遭到烏克蘭砲擊，造成4人喪生、兩人受傷。被俄羅斯併吞的克里米亞（Crimea）昨天則發生一個燃料庫疑似遭到無人機襲擊事件。

俄羅斯 烏克蘭 邊境

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