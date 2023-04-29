烏克蘭民眾備戰動機不一 教官：活著 就贏一半

俄羅斯在側伺機而動，烏克蘭「戰時」與「和平」已無界線，不同職業、社會階層、年齡及戰鬥訓練水準的人凝聚為自立自強的民防個體。圖為平民自費接受狙擊訓練。中央社

提到烏克蘭 ，許多人會聯想到民眾硬骨抗敵。然而平民備戰動機不一，有人積極訓練為了保家衛國，也有人參與民防只為追求藍波夢，這些看在教官「狐狸」的眼裡十分平常。他只有一個信念，就是確保學員了解如何保命。活著，就贏一半。

俄羅斯 在側伺機而動，烏克蘭「戰時」與「和平」已無界線，不同職業、社會階層、年齡及戰鬥訓練水準的人凝聚為自立自強的民防個體，去年2月俄軍壓境，更加速烏克蘭民眾自我防衛意識。去年訪台的議員盧狄克（Kira Rudik）即手持卡拉希尼柯夫突擊步槍（Kalashnikovs，AK-47步槍），宣告學扣扳機的時候已經來臨。

盧狄克或許是烏克蘭普羅大眾的縮影，但仍有備戰意識較薄弱的案例。

平日是房仲，假日為教官的「狐狸」（Fox）就遇到不少。「狐狸」2014年至2015年曾急赴烏克蘭東部盧甘斯克 （Luhansk）擔任志願軍。俄軍2022年大規模入侵後，「狐狸」化身教官，於西部城市利維夫（Lviv）郊外森林，替國土防衛軍（Territorial Defence Force）訓練一票自費民眾操作無人機、傷兵撤離、模擬戰鬥及製作簡易爆炸裝置。

在他看來，學員防衛意識及心態的積極度十分重要，例如有心者會瘋狂拋出各式各樣的問題，他也非常樂意分享所知。沒太大興趣的人就只是磨耗時間，「我根本不願意為這些人付出任何精力」。

「狐狸」昨天接受中央社採訪時說，有學員只在意什麼時候吃午餐，「很明顯只想到自己」，而不是在森林受訓的目的。也有人參與受訓因為「這超酷」、可以拿槍在森林裡狂奔，還有軍服可領，這些人絕對無法在烏克蘭正規軍隊不堪負荷時接手戰鬥。

「這些人很快就會發現自己的體能無法負荷訓練強度，驚覺自己不是藍波，因此再也不（對民防）感興趣而轉身回家，什麼都沒學到」。

身為教官，「狐狸」的學生百百款，有18歲、在烏克蘭南部赫松市（Kherson）從軍3個月後被正規軍「退貨」的男性，也有體力大勝年輕世代的60歲學員，不需要任何輔助器具就能上山下海。

論軍事資源，「狐狸」理解烏克蘭不及俄國，因此他認為每個人都應該參與民防訓練，他也盡力做到能做到的部分，動員夠積極的民眾。「他們學到東西，訓練結束後我們師生一起抗敵」。

「狐狸」受訪當天，俄羅斯於清晨時刻對烏克蘭各地城市發射飛彈，造成5名兒童在內26人喪生。

空襲結束後約6小時，利維夫市中心的廢棄體操中心傳來比吉斯合唱團（Bee Gees）紅極一時的名曲「努力活著」（Staying Alive），兩組身穿軍服的民眾正依照歌曲節奏為地上的假人實施心肺復甦術，盼真正上場時能助人延續生命。

聽快歌，進行心肺復甦術只是再基本不過的訓練課程，急救訓練教官歐列（Oleh）也會讓不盡然具有醫療背景的學員了解，赴戰場支援時將承受來自傷者，以及戰爭現場應變的雙重壓力。

「當他們在室內展示不同技能的訓練成果時都很順利，但是進入模擬戰爭場景、複合式情境時，他們毫無頭緒。」

本身是護理師的歐列也將烏克蘭戰爭常見的傷勢進行模擬訓練，例如傷兵身上有許多傷口、頭部受傷等。他強調，頭部傷勢更可能造成傷者產生幻覺，當下誤判急救方式恐怕將造成不可逆的後果。

歐列不願再深入探究細部急救步驟及原理，他邊盯著學員急救固定下肢骨折的「傷患」時邊說，只要活著，就贏一半了。

烏克蘭預計今春向俄軍發動反攻。