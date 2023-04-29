俄空襲奪26命 烏防長：反攻準備好了

俄羅斯28日對烏克蘭各地城市發動飛彈襲擊，圖為救難人員自烏克蘭中部的歷史名城烏曼遭摧毀的住宅建物中挖掘受害者遺體。(Getty images)

俄羅斯 近兩個月來對烏克蘭 各地城市發動飛彈襲擊，造成5名兒童在內26人喪生，烏克蘭國防部 長列茲尼科夫（Oleksiy Reznikov）28日表示，經過幾個月的規畫，烏克蘭準備好發動反攻，收復被俄羅斯侵占的部分國土。

中央社引述法新社報導，俄羅斯發動的新一波致命攻擊中，也包括烏克蘭中部的歷史名城烏曼（Uman）的住宅區，法新社記者見到救難人員自遭摧毀的住宅建物中挖掘受害者遺體。

俄軍一夜之間發射為數眾多的飛彈攻擊，結束長達數周平靜局面。此前，俄軍不斷對烏克蘭發動攻擊，企圖在冬季期間癱瘓烏克蘭電網。

俄軍也對第聶伯羅市（Dnipro）發動飛彈攻擊，造成一名31歲女性和她2歲幼女死亡，這名女性的雙親送醫治療。這座烏克蘭中部城市1月也遭遇襲擊，40多人喪生。

烏南的赫松（Kherson）當局今晚表示，俄軍砲擊畢羅澤卡村（Bilozerk），造成1死3傷。

烏克蘭首都基輔也是這波攻擊的目標，但未傳出傷亡消息。

北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）昨天指出，北約暨夥伴已供應烏克蘭1550輛武裝車和230輛戰車，並助烏克蘭自俄軍奪回部分領土。

烏克蘭國防部長列茲尼科夫才剛表示對俄羅斯陣地的反擊準備工作接近完成，就發生俄羅斯這波攻擊。

Politico Europe引述法新社報導，列茲尼科夫告訴記者，「準備工作快要結束，裝備已經得到保證、準備與部分交付。在全球意義上，我們準備好了」。