德媒指烏克蘭曾打算用自殺無人機載炸藥行刺普亭 克宮斥無須理會

德國媒體近日報導，一架日前墜毀在俄羅斯首都莫斯科郊外的無人機其實裝了17公斤的炸藥，目的是打算要除掉俄羅斯總統普亭。（照片翻攝：Telegram / Рыбарь）

德國媒體畫報（Bild）近日報導，一架日前墜毀在俄羅斯 首都莫斯科郊外的無人機裝了17公斤的炸藥，目的是打算除掉俄羅斯總統普亭 。對此，克里姆林宮發言人斥為「黃色新聞謊言」（Yellow fabrications）。

根據野獸日報轉述，畫報27日引述不具名消息人士說法宣稱，俄羅斯當局正試圖守住烏克蘭 襲擊失敗的這個祕密，並指所謂的襲擊發生在23日。當時，俄羅斯媒體報導一架無人機墜毀於距離魯德涅沃工業園區（Rudnevo Industrial Park）不遠的村落，而此處正是普亭據傳計畫訪問的地方。

塔斯社的報導，普亭將在27日視察魯德涅沃工業園區，並且舉行無人航空發展會議。野獸日報指出，目前尚不清楚普亭是否真的打算於23日前往該處。此外，如果真有這樣的暗殺意圖，也不清楚烏國當局是怎麼可能知道普亭的行蹤。

畫報據報指烏克蘭活動人士羅曼年科（Yuriy Romanenko）在無人機墜毀一天後上推特發文，宣稱這個故事比新聞媒體報導出來的內容要更多，「上週，我們的情報人員收到了關於普亭前往魯德涅沃工業園區的訊息。於是，我們的人發射了一架自殺無人機，飛越了俄羅斯聯邦的所有空防，落在距離工業園區不遠處」。

不過，俄羅斯官媒「RT」表示，俄羅斯媒體普遍報導了23日的UJ-22無人機墜毀事件，並指有人在距離莫斯科東郊約30公里及距離魯德涅沃約20公里的博戈羅德斯基（Bogorodsky）區發現了這架無人機，也指機上有約17公斤的30塊C4炸藥。

克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）否認了烏克蘭曾試圖利用自殺無人機暗殺普亭的說法。他告訴記者，「不，我們不熟悉這些報導，這些日子有很多這種『黃色新聞謊言』，沒有理由付出任何注意力」。