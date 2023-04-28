格林納重返WNBA 籲遭俄拘押美國公民堅強

美國女子職業籃球超級明星格林納，呼籲仍遭俄羅斯拘押的美國公民要「保持堅強」。（路透）

去年遭俄羅斯 監禁近10個月的美國女子職業籃球(WNBA)超級明星格林納(Brittney Griner)，27日呼籲仍遭俄羅斯拘押的美國公民，「保持堅強，持續奮鬥，不要放棄」。

央廣報導，曾幫助美國拿下兩屆奧運金牌的格林納，2022年2月在莫斯科機場因持有內含大麻 油成分的電子菸匣被捕，並在當年8月被以持有及走私毒品罪名判處入獄9年。在美俄換囚協議下，格林納去年12月獲得釋放，回到美國。

格林納在27日舉行獲釋後的第一場記者會。情緒激動的她表示，她將不再出國比賽，將繼續為在全世界各地遭錯誤拘押的人奮鬥。

在亞利桑那舉行的這場記者會，現場擠滿人群。格林納宣布將重返WNBA，效力鳳凰城水星隊(Phoenix Mercury)。

在被問到想傳達什麼樣的訊息，給仍遭俄羅斯拘押的美國前陸戰隊隊員惠蘭(Paul Whelan)和華爾街 日報記者格爾什科維奇(Evan Gershkovich)時，格林納說，「我想對全世界遭到錯誤拘押的人說：『保持堅強、繼續奮鬥、不要放棄』」。

格林納被捕時，正為一支俄羅斯職業籃球隊效力。這是許多WNBA球員在等候下個球季前會做的事。

在回答有關她遭受的磨難的問題時，格林納淚流滿面。她說，在籃球生涯中學到的，幫助她在俄羅斯監獄中建立韌性。她感性的說，「你們知道的，我對艱難時刻並不陌生」。