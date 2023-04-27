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義媒記者和助手烏前線採訪 疑遭俄狙擊1死1傷

中央社烏克蘭赫松27日綜合外電報導

義大利共和報（La Repubblica）採訪烏克蘭戰爭的記者和他的助手，在前線赫松地區，疑似遭俄羅斯狙擊手突襲，造成1死1傷。

英國廣播公司（BBC）報導，烏克蘭記者比提克（Bogdan Bitik）擔任義大利共和報記者祖尼諾（Corrado Zunino）助手，兩人在赫松（Kherson）地區疑似遭俄羅斯狙擊手鎖定開槍，比提克中彈身亡，祖尼諾則是受傷。

當時，兩人身穿印有「媒體」（Press）字眼的防彈背心。根據無國界記者組織（Reporters Without Borders），在這起事件前，自俄羅斯去年全面入侵烏克蘭以來，已有8名記者喪命，19人受傷。

俄羅斯僅控制赫松部分地區，但聲稱已兼併赫松。俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）上週才前往俄國占領的赫松地區視察。

報導中表示，比提克和祖尼諾在烏軍所控制赫松市附近、橫跨第聶伯河（Dnipro river）的安東尼夫斯基橋（Antonivskyi Bridge）不遠處，遭到狙擊手鎖定。

俄軍去年11月從赫松市撤退時，摧毀這座連結第聶伯河兩側的橋樑。烏軍據報已經在第聶伯河東岸附近成立據點。

祖尼諾在電話中告訴他服務的報社，兩人通過3個檢查哨後，烏國軍方讓他們「順利」通過。接著他聽到「嘶」一聲，然後就看到他的同事倒地，一動也不動。

「我們遭到攻擊，我看到博格旦（比提克名）倒地，一動也不動。」

「我不斷爬行直到離開攻擊火線後，開始狂奔然後碰到一輛民眾車輛。」

祖尼諾目前在赫松的醫院接受治療。

共和報表示，由於俄羅斯狙擊手埋伏，難以重返現場帶走比提克的遺體。比提克身後留下妻子和一兒。

祖尼諾說：「他是我的好朋友，令人悲痛欲絕。」

烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）告訴義大利媒體，俄羅斯要為這起殺人事件負責。

庫列巴說：「俄羅斯不管你是俄羅斯人、義大利人或烏克蘭人，一律開槍。」

俄羅斯未立即對此發表評論。

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