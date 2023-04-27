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烏克蘭總理請求教宗 協助遭俄羅斯強擄孩童回家

中央社羅馬27日綜合外電報導
烏克蘭總理什米加爾(左)今天訪問梵蒂岡時，請求天主教教宗方濟各(右)協助遭強行帶到俄羅斯和俄國占領區的數以千計孩童回家，期間他還邀請教宗訪問烏克蘭。路透
烏克蘭總理什米加爾(左)今天訪問梵蒂岡時，請求天主教教宗方濟各(右)協助遭強行帶到俄羅斯和俄國占領區的數以千計孩童回家，期間他還邀請教宗訪問烏克蘭。路透

烏克蘭總理什米加爾今天訪問梵蒂岡時，請求天主教教宗方濟各協助遭強行帶到俄羅斯和俄國占領區的數以千計孩童回家，期間他還邀請教宗訪問烏克蘭。

法新社報導，什米加爾（Denys Shmyhal）今天獲教宗方濟各（Pope Francis）接見，數個小時後他在羅馬的外籍記者協會說：「我邀請聖座親自造訪烏克蘭。」

86歲的方濟各先前曾表示他想要走訪基輔和莫斯科，展開和平任務。

什米加爾表示，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）為終結已進行一年多的俄烏戰爭而提出和平計畫，自己和方濟各商討了這項計畫。

什米加爾透過義大利語翻譯說，他與教宗「稍微更詳細地討論教廷可以採行的不同作法」，以幫助基輔當局達成目標。

「舉例來說，我請求教廷和聖座在孩童返回烏克蘭一事的參與和協助，這群孩童有些是遭強行帶離的孤兒，主要是被帶到俄羅斯。」

根據基輔當局說法，自從去年2月以來，已有逾1萬6000名烏克蘭孩童被遣送到俄羅斯，據傳其中許多人被安置在收容機構和寄養家庭。

俄羅斯否認相關指控，反而強調他們其實是藉此保護烏克蘭孩童免受戰爭危害。

位於荷蘭海牙（The Hague）的國際刑事法院（International Criminal Court）3月對俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）發布逮捕令，理由是他非法遣送烏克蘭孩童到俄國，觸犯戰爭罪。

路透報導，什米加爾指出，他和教宗商討了烏克蘭和平計畫和潛在途徑，「以達成烏克蘭總統澤倫斯基和平方案的所有步驟」。

烏克蘭 教宗 俄羅斯

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