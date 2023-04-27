烏克蘭總理請求教宗 協助遭俄羅斯強擄孩童回家

烏克蘭總理什米加爾(左)今天訪問梵蒂岡時，請求天主教教宗方濟各(右)協助遭強行帶到俄羅斯和俄國占領區的數以千計孩童回家，期間他還邀請教宗訪問烏克蘭。路透

烏克蘭 總理什米加爾今天訪問梵蒂岡時，請求天主教教宗 方濟各協助遭強行帶到俄羅斯 和俄國占領區的數以千計孩童回家，期間他還邀請教宗訪問烏克蘭。

法新社報導，什米加爾（Denys Shmyhal）今天獲教宗方濟各（Pope Francis）接見，數個小時後他在羅馬的外籍記者協會說：「我邀請聖座親自造訪烏克蘭。」

86歲的方濟各先前曾表示他想要走訪基輔和莫斯科，展開和平任務。

什米加爾表示，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）為終結已進行一年多的俄烏戰爭而提出和平計畫，自己和方濟各商討了這項計畫。

什米加爾透過義大利語翻譯說，他與教宗「稍微更詳細地討論教廷可以採行的不同作法」，以幫助基輔當局達成目標。

「舉例來說，我請求教廷和聖座在孩童返回烏克蘭一事的參與和協助，這群孩童有些是遭強行帶離的孤兒，主要是被帶到俄羅斯。」

根據基輔當局說法，自從去年2月以來，已有逾1萬6000名烏克蘭孩童被遣送到俄羅斯，據傳其中許多人被安置在收容機構和寄養家庭。

俄羅斯否認相關指控，反而強調他們其實是藉此保護烏克蘭孩童免受戰爭危害。

位於荷蘭海牙（The Hague）的國際刑事法院（International Criminal Court）3月對俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）發布逮捕令，理由是他非法遣送烏克蘭孩童到俄國，觸犯戰爭罪。

路透報導，什米加爾指出，他和教宗商討了烏克蘭和平計畫和潛在途徑，「以達成烏克蘭總統澤倫斯基和平方案的所有步驟」。