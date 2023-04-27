報復不友好國家 俄恐擴大扣押西方資產

俄羅斯總統普亭簽署一項命令，臨時控制富騰和Uniper兩家歐洲國家國有能源公司的俄羅斯資產。（路透）

克里姆林宮今天說，俄羅斯 暫時控制芬蘭能源集團富騰（Fortum）及其前德國子公司Uniper在俄國 的資產，是為報復不友好國家非法扣押俄羅斯海外資產。另一方面，莫斯科為了報復北歐國家挪威本月稍早驅逐15名俄羅斯人，今天宣布驅逐10名挪威外交官。根據挪威外交部說法，俄方要求這些人員迅速離境。

路透報導，俄羅斯總統普亭 昨晚簽署一項命令，臨時控制富騰和Uniper兩家歐洲國家國有能源公司的俄羅斯資產。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）告訴媒體，這項命令不涉及所有權，只涉及管理資產的權力。他說，如果有必要，這項措施可以擴大到其他資產。他說：「採取這項命令是回應不友好國家的侵略性行動。這項舉措反映西方政府對俄羅斯公司國外資產的態度。」

他說，普亭簽署的命令「不涉及財產問題，也不剝奪所有者的資產，因為外部管理是暫時的，只意味著原所有者不再有權做出管理決定」。他還說，受外部控制企業的名單「當然可以擴大」。

培斯科夫表示：「這項命令的主要目的是建立一個補償基金，以便在俄羅斯國外資產被非法沒收時，可能採取對等措施。」

另據報導，挪威13日宣布驅逐15名俄羅斯大使館官方人員，宣稱這些人是在外交職位掩護下從事任務的俄國情報員。而俄羅斯外交部今天表示：「我方已遞交照會給（挪威駐俄羅斯大使）克維爾（Robert Kvile），宣告10名挪威駐莫斯科大使館代表為『不受歡迎人物』。」

俄羅斯外交部指出，挪威先前驅逐俄方人員的「敵意舉動」，使得「原已處於危急低落水準的雙邊關係情況更加惡化」。

挪威外交部證實接獲俄羅斯的驅逐照會。發言人席孟斯塔（Ragnhild Simenstad）並表示：「我方所有在俄羅斯的外交官都是從事正規外交工作。俄國當局非常清楚這點。」