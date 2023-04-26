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從事與身分不符活動 瑞典驅逐5名俄外交官

編譯中心／綜合25日電
瑞典外交部25日下令驅逐5名俄羅斯外交官，理由是這些人從事與其外交身分不符的活動。（取材自維基百科）
瑞典外交部25日下令驅逐5名俄羅斯外交官，理由是這些人從事與其外交身分不符的活動。（取材自維基百科）

瑞典外交部25日下令驅逐5名俄羅斯外交官，理由是這些人從事與其外交身分不符的活動。對此，俄羅斯駐瑞典大使館拒絕就此事發表評論。

央廣報導，自莫斯科於去年2月入侵烏克蘭以來，俄羅斯與西方國家隨後展開以牙還牙(tit-for-tat)式的相互驅逐對方外交人員。瑞典外交部今天發布聲明表示：「瑞典已致電俄羅斯大使…並告知他，5名俄國大使館僱用的員工因為從事與『維也納外交關係公約』不符的活動，已被要求離開瑞典。」

在俄國侵略烏克蘭後，瑞典與芬蘭去年放棄數十年來的軍事中立政策，共同申請加入北大西洋公約組織(NATO)，瑞典等國對俄羅斯情報活動的擔憂日益加劇，瑞典安全警察並指俄國是對瑞典安全的嚴重威脅。瑞典在北約成員國土耳其的阻撓下，至今仍未能加入北約，但是芬蘭已於4月初加入北約。

4月稍早，挪威表示正驅逐15名俄羅斯大使館官員，挪威外交部指控這些俄國官員是在外交掩護下，從事情報工作的特工人員。

在俄羅斯入侵烏克蘭後，瑞典在去年4月驅逐3名俄羅斯外交官。當時的瑞典外交部長林德(Ann Linde)表示，這3人從事非法收集情報活動。

此外，德國、荷蘭、法國和比利時等國在1年前也以涉嫌從事間諜活動為由，驅逐俄羅斯外交官員。

瑞典 俄羅斯 俄國

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