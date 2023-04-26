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「核對抗風險升高」 普亭盟友：全球瀕臨新世界大戰

編譯中心／綜合25日電
救援人員抬出喪生的博物館館長屍體。（路透）
救援人員抬出喪生的博物館館長屍體。（路透）

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）的盟友、安全委員會副主席麥維德夫（Dmitry Medvedev）25日表示，全球可能正瀕臨一場新的世界大戰，並且核對抗的風險正在升高。

麥維德夫在莫斯科的新聞記者會上說：「世界生病了，並且很可能正處於爆發新的世界大戰邊緣。」麥維德夫曾於2008年至2012年擔任俄羅斯總統。

他接著說，這樣的一場新世界大戰並非無法避免，但是核對抗的風險正在升高，並且比起氣候變遷，更加令人擔憂。

普亭曾表示，世界正面臨自第二次世界大戰以來最危險的10年，他把對烏克蘭的戰爭形容為與侵略和傲慢的西方進行生存之戰，並表示俄羅斯將使用一切可用的手段，保護自己對抗任何侵略者。

此外，俄羅斯25日以飛彈攻擊位於鄰近烏克蘭東北部前線城市庫皮揚斯克（Kupiansk）的一座博物館，造成2死10傷，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）控訴俄國正用野蠻的方式殺害烏克蘭人，並指責俄國試圖抹去烏克蘭的歷史和文化。

烏克蘭去年9月收復了鐵路樞紐庫皮揚斯克。由於愈來愈擔心俄羅斯可能推進重新占領該城市的行動，烏克蘭在今年3月初下令易受攻擊的居民撤離。

俄羅斯新聞社（RIA）25日引述一名知情人士報導，俄國已開始使用新型的阿爾瑪塔T14（T-14 Armata）主戰坦克對烏克蘭陣地開火，「但它們尚未參與直接的攻擊行動。」

央廣報導，這些坦克的側部安裝了額外的保護，坦克組員並在烏克蘭境內的訓練場地接受了「戰鬥協調」。

據了解，阿爾瑪塔T14坦克擁有無人砲塔，人員可以從「位於車身前方的一處獨立裝甲艙」遠端遙控裝備。這些坦克最高時速可達80公里。

今年1月，英國軍事情報單位報告指出，在烏克蘭的俄軍不願接收第一批這些坦克，理由是它們「狀況不佳」。該報告也說，部署阿爾瑪塔T14坦克對俄國來說可能是「一項高風險的決定」，因其被認為主要是為了政治宣傳。

根據俄國媒體報導，克里姆林宮下令在2020年前要生產2300輛這型坦克，但之後推遲至2025年。該坦克於2015年首度亮相。

俄羅斯國際傳真社（Interfax news agency）2021年12月報導，俄羅斯技術國家集團（Rostec）已開始生產部分40輛坦克，預期在2023年後交付。

T-14型主力戰車。（取材自維基百科）
T-14型主力戰車。（取材自維基百科）

烏克蘭 俄羅斯 俄國

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