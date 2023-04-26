烏克蘭大反攻尚未登場 美國被曝已憂「失敗後果」

Politico報導，拜登政府正悄悄為俄羅斯與烏克蘭的戰爭出現一種可能性做準備，即烏克蘭春季反攻要是未能達到預期，國內批評人士與國外盟友也會主張美方未能達到目標。資料照片。（Getty Images）

媒體「Politico」24日報導，拜登 政府正悄悄為俄羅斯 與烏克蘭 的戰爭出現一種可能性做準備，即烏克蘭春季反攻要是未能達到預期，國內批評人士與國外盟友也會主張美方未能達到目標。

烏方就要登場的反攻將力求收復俄方占領的領土，最有可能是在東部與南部，基輔高層官員出於軍事行動原因，沒有提供詳細的具體細節。儘管拜登總統團隊公開表達他們對烏克蘭的堅決支持，保證提供武器與經濟援助，且「要多久就多久」。然而，美方官員私下表示，如果即將到來的戰鬥季節取得戰果有限，他們擔心將要面對來自鷹派與鴿派光譜兩端的雙頭怪獸攻擊。

報導指出，一方會說拜登政府，如果給了基輔當局索要長程飛彈、戰機與更多空防系統，烏軍向前推進就可能會成功。另一方則會宣稱，烏軍的不足之處證明了他們沒辦法迫使俄軍完全離開國土。這些憂慮甚至還沒有考慮到美國主要在歐洲的盟友反應，如果基輔不能證明勝利指日可待，這些國家就可能把烏俄之間的和平談判視為一個更有吸引力的選項。

同時，美方官員稱情報表明烏軍根本沒有能力把俄軍從他們深深扎根的地點逼走，而且類似的感覺已經在烏克蘭其他地方的戰場生根。

美方官員還說，有種信念是基輔當局願意考慮調整目標，一個更溫和的目標可能更容易作為勝利宣傳。據稱有過討論，要將此對烏克蘭人表述為「停火」，而不是永久和談，為他們在日後收復更多國土的可能性敞開大門，也將必須向基輔提供激勵措施。

Behind closed doors, the administration worries about what Ukraine can accomplish.https://t.co/nE15Mxd6oH — POLITICO (@politico) April 24, 2023

另外，烏克蘭堅守東部巴赫姆特鎮（Bakhmut），與俄羅斯苦戰10個月，成為俄烏戰爭歷時最久也最血腥的戰役。當地烏軍長官不諱言疲憊，但他說巴赫姆特多撐一天，烏軍就多一天機會準備反攻。

中央社引述法新社報導，為搶奪這座昔日的鹽礦和氣泡酒知名產地，俄烏雙方已戰鬥10個月之久。俄方為擴大戰績付出高昂代價，如今控制巴赫姆特約八成面積；為守護逐條街道，烏克蘭也付出巨大代價，但烏方仍堅稱烏軍消滅了一波波來襲俄軍，並與敵人大打消耗戰，之後將發起大規模反攻。

一名自稱「哲學家」的烏克蘭副營長指出，俄軍日夜不停地攻擊，只有在我們襲擊他們的時候，才忙著撤離傷亡成員，「他們一點一點地蠶食（巴赫姆特）」。他還說，「我方很疲憊，士兵們筋疲力盡。但我們在這裡多撐一天，就能讓其他單位有更多機會準備反攻。」