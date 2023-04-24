普亭親信警告G7 禁對俄出口將撕俄烏穀物協議

俄羅斯前總統麥維德夫23日表示，若七大工業國集團（G7）祭出貨品輸俄禁令，莫斯科將以終止黑海穀物協議作為回應。（美聯社）

俄羅斯 前總統麥維德夫今天表示，若七大工業國集團（G7 ）祭出貨品輸俄禁令，莫斯科將以終止黑海穀物協議作為回應。烏克蘭的穀物出口目前端賴這紙協議。

日本共同社上周引述日本政府消息人士披露，G7國家正考慮近乎全面封殺對俄出口。俄國 先前已多次揚言退出黑海穀物協議，協議預定5月18日到期。

麥維德夫（Dmitry Medvedev）在通訊軟體Telegram貼文說：「G7笨蛋們構想以不履約盼能全般禁止商品出口到俄國，這構想很好啊，因為這意味他們也拿不到俄國進口貨，包括一些G7最敏感類別的商品。」

他還說：「在這種情況下，穀物協議及很多他們需要的東西也會一併結束。」

據報導G7正在討論調整對俄制裁方式，改為除表列清單上的產品外，一律禁止對俄出口。現行架構則是除列入黑名單者，其他產品一般都能銷往俄羅斯。

麥德維夫是俄羅斯總統普亭長年盟友，目前是俄國安全會議（Security Council）副主席，此外還領導一個負責對烏作戰軍需生產的政府委員會。

莫斯科已不只一次放話要退出黑海穀物協議，表示如西方不取消對俄國農產品和化肥的出口限制，就會在5月18日協議到期前退出。黑海穀物協議是俄烏戰爭爆發14個月以來，期間唯一的重要外交突破。

依據G7農業部長會議公報，他們今天呼籲「繼續展延、全面落實和擴大」經由黑海出口烏克蘭穀物的這份協議。