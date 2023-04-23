我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

423「世界圖書日」華人移民愛讀哪些中文書？

科奇拉音樂節喝水比吃漢堡還貴 打車2哩路三段收費

烏準備反攻…美訓練烏軍用M1坦克 瓦格納怕了

編譯中心／綜合22日電
美國和北約表示，他們相信烏克蘭在萬眾期待的反攻中能收復更多失地，並矢言堅定支持基輔。（Getty Images）
美國和北約表示，他們相信烏克蘭在萬眾期待的反攻中能收復更多失地，並矢言堅定支持基輔。（Getty Images）

美國、北約日前齊聚德國開會，表示有信心烏克蘭將在反攻中能奪回更多領土，美國並宣布將開始訓練烏軍使用M1艾布蘭（Abrams）坦克。烏克蘭總統澤倫斯基日前在影片談話中說，烏克蘭正為反攻做好準備。而俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」創辦人普里格津表示，擔心烏方會出動訓練有素的部隊。

美國和北約21日在德國的會議上指出，相信烏克蘭在萬眾期待的反攻中能收復更多失地，並矢言堅定支持基輔。會議上也聚焦烏克蘭的防空和彈藥需求。美方表示很快將培訓烏軍操作M1艾布蘭坦克，德國則宣布與波蘭達成協議，在波蘭成立豹2坦克維修中心，用於修復部署在烏克蘭的坦克。

美國國防部長奧斯丁證實，將加快交付31輛M1A1艾布蘭坦克。美國選擇先運交較舊型的M1A1而非原本宣布的M1A2，盼讓烏克蘭更快能拿到戰車。美國防官員表示，這些坦克將於5月中下旬運抵德國的格拉芬韋赫訓練場，好讓烏克蘭人學習如何操作，預計約有250名烏克蘭官兵參與，訓練時程約10周。

此外，西班牙提供的6輛豹2A4型（Leopard 2A4）戰車今天被運上貨船駛往波蘭，預計再轉運至烏克蘭。

烏克蘭總統澤倫斯基21日也在每晚例行影片談話中說，烏克蘭正在為反攻做好準備。他說：「我們還在積極籌備新的旅和其它部隊，他們將在前線亮相。」並感謝盟友對烏克蘭防務的承諾。

澤倫斯基還於22日簽署命令，發布烏克蘭國安與國防委員會對國際40名個人和382家法人實體制裁的決定。

在澤倫斯基發表談話後，「瓦格納集團」創辦人普里格津也在Telegram頻道上發布錄音，對烏克蘭出動訓練有素的部隊發動反攻表示擔心。他說：「那些來自德國的人將受過技術培訓。」他指的是將在德國學習操作美國艾布蘭坦克的烏軍。

普里格津預測，烏克蘭將在春雨過後地面堅實時發動反攻。

烏克蘭 德國 澤倫斯基

上一則

蘇丹內戰1周400死 美中英法部署撤僑

下一則

北韓擬射間諜衛星 日下令自衛隊準備擊落

延伸閱讀

俄侵烏後首次 北約秘書長密訪基輔 稱烏無法立即入盟

俄侵烏後首次 北約秘書長密訪基輔 稱烏無法立即入盟
美外洩情報曝：瓦格納集團試圖從中國獲取武器但「未能成功」

美外洩情報曝：瓦格納集團試圖從中國獲取武器但「未能成功」
北約秘書長訪烏 澤倫斯基要求加入並提供長程武器

北約秘書長訪烏 澤倫斯基要求加入並提供長程武器
朝烏軍戰俘丟手榴彈、掃射處決 瓦格納死刑犯傭兵：毫不後悔

朝烏軍戰俘丟手榴彈、掃射處決 瓦格納死刑犯傭兵：毫不後悔

熱門新聞

湯姆派克鮑爾斯（右一）為了母親卡蜜拉（右三），不惜反嗆繼弟哈利（左一）。（路透資料照片）

卡蜜拉兒嗆哈利王子：我媽嫁給愛情、不是為后冠

2023-04-21 00:45
馬來西亞一對網紅夫妻Shermine、Chin傳出婚姻遭女員工介入。（取材自臉書、推特）

百萬網紅是渣男 妻控遭家暴外遇「逼吃春藥3P」拍性愛片

2023-04-16 23:39
英王查爾斯的加冕典禮當天，也是阿奇小王子的4歲生日。（取材自Instagram）

梅根不出席查理加冕 傳破局原因：要求跟高級成員一起亮相

2023-04-18 22:15
查理據稱對於兒媳選擇缺席自己的加冕大典，感到傷心。（路透資料照片）

梅根不出席加冕大典 酸民稱全英欣喜若狂 查理卻傷心

2023-04-15 13:28
金正恩帶著愛女金主愛視察國家宇宙開發局。(Getty Images)

金正恩頻帶愛女亮相 金主愛要吸二手菸、還幫拿火柴盒

2023-04-19 20:46
英國國王查理三世加冕典禮的邀請函，是由書法家手寫完成。(取自The Royal Family推特)

查理三世加冕典禮邀請函美翻…竟是一張張手寫

2023-04-20 12:54

超人氣

更多 >
毛澤東屠殺人民 中駐法大使受訪怒嗆：你念過書嗎

毛澤東屠殺人民 中駐法大使受訪怒嗆：你念過書嗎
「自駕」意外受傷 華裔女狀告特斯拉…敗訴

「自駕」意外受傷 華裔女狀告特斯拉…敗訴
8點檔女神不藏了 上下齊露…D乳炸出被讚爆

8點檔女神不藏了 上下齊露…D乳炸出被讚爆
18歲華裔女大生搭公車被捅7刀 印州婦面臨仇恨犯罪指控

18歲華裔女大生搭公車被捅7刀 印州婦面臨仇恨犯罪指控
遭逼當眾解內衣…「如懿傳」女星脫衣畫面震驚網友

遭逼當眾解內衣…「如懿傳」女星脫衣畫面震驚網友