烏準備反攻…美訓練烏軍用M1坦克 瓦格納怕了

美國和北約表示，他們相信烏克蘭在萬眾期待的反攻中能收復更多失地，並矢言堅定支持基輔。（Getty Images）

美國、北約日前齊聚德國 開會，表示有信心烏克蘭 將在反攻中能奪回更多領土，美國並宣布將開始訓練烏軍使用M1艾布蘭（Abrams）坦克。烏克蘭總統澤倫斯基 日前在影片談話中說，烏克蘭正為反攻做好準備。而俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」創辦人普里格津表示，擔心烏方會出動訓練有素的部隊。

美國和北約21日在德國的會議上指出，相信烏克蘭在萬眾期待的反攻中能收復更多失地，並矢言堅定支持基輔。會議上也聚焦烏克蘭的防空和彈藥需求。美方表示很快將培訓烏軍操作M1艾布蘭坦克，德國則宣布與波蘭達成協議，在波蘭成立豹2坦克維修中心，用於修復部署在烏克蘭的坦克。

美國國防部長奧斯丁證實，將加快交付31輛M1A1艾布蘭坦克。美國選擇先運交較舊型的M1A1而非原本宣布的M1A2，盼讓烏克蘭更快能拿到戰車。美國防官員表示，這些坦克將於5月中下旬運抵德國的格拉芬韋赫訓練場，好讓烏克蘭人學習如何操作，預計約有250名烏克蘭官兵參與，訓練時程約10周。

此外，西班牙提供的6輛豹2A4型（Leopard 2A4）戰車今天被運上貨船駛往波蘭，預計再轉運至烏克蘭。

烏克蘭總統澤倫斯基21日也在每晚例行影片談話中說，烏克蘭正在為反攻做好準備。他說：「我們還在積極籌備新的旅和其它部隊，他們將在前線亮相。」並感謝盟友對烏克蘭防務的承諾。

澤倫斯基還於22日簽署命令，發布烏克蘭國安與國防委員會對國際40名個人和382家法人實體制裁的決定。

在澤倫斯基發表談話後，「瓦格納集團」創辦人普里格津也在Telegram頻道上發布錄音，對烏克蘭出動訓練有素的部隊發動反攻表示擔心。他說：「那些來自德國的人將受過技術培訓。」他指的是將在德國學習操作美國艾布蘭坦克的烏軍。

普里格津預測，烏克蘭將在春雨過後地面堅實時發動反攻。