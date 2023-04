美外洩情報曝：瓦格納集團試圖從中國獲取武器但「未能成功」

英國金融時報報導,近期外洩的美國情報文件顯示傭兵組織瓦格納集團(Wagner Group)今年稍早曾向中國要求提供武器,但遭到拒絕。(美聯社)

英國金融時報報導,近期外洩的美國情報文件顯示傭兵組織瓦格納集團(Wagner Group)今年稍早曾向中國要求提供武器,但遭到拒絕。

洩露文件稱「瓦格納集團2023年初曾向中國尋求軍火和裝備,但截至1月中國都沒有發送武器、連測試也沒有,甚至沒有與瓦格納集團就武器交付問題進行接觸」。

中國長期以來一直宣稱在俄烏衝突中保持中立,並公開拒絕向俄國 提供援助,但同時又沒有對俄國實施制裁,更沒有公開批評其入侵烏克蘭 的行動,導致西方國家的懷疑」。

美國方面也越來越擔心中國可能會援助俄羅斯 武器,國務卿布林肯(Antony Blinken)2月曾表示「美國非常擔心中國正考慮為俄國對烏克蘭的侵略提供致命支持」,並警告說「這將對美中關係產生嚴重後果」。3月中旬則有美國官員告訴紐時「俄國已向北京當局提出武器的請求」,但中國官員否認此事。

華盛頓郵報18日報導稱「美國情報部門截獲一份俄國情報文件」,該文件聲稱「中國已批准向俄羅斯提供致命援助並偽裝成民用援助」,雖然國家情報總監辦公室(Office of the Director of National Intelligence)

並未回應,但不願透露姓名的政府官員否認美方有見到中國向俄國提供武器的證據。