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「抬烏孕婦躲空襲照」奪世界新聞攝影大獎 他卻想忘掉

編譯中心／綜合20日電
瑪洛萊特卡拍下的這一幕讓他贏得了世界新聞攝影比賽，但他表示希望能忘掉這個畫面。（美聯社）
瑪洛萊特卡拍下的這一幕讓他贏得了世界新聞攝影比賽，但他表示希望能忘掉這個畫面。（美聯社）

世界新聞攝影比賽（World Press Photo）20日公布得獎名單，本年度最大獎頒給了美聯社攝影記者瑪洛萊特卡（Evgeniy Maloletka）在烏克蘭所拍攝的「眾人抬著孕婦躲避空襲」照，瑪洛萊特卡在獲獎前表示，其實一直想忘掉那一刻，但這畫面卻始終揮之不去。

綜合媒體引述法新社報導，這張照片拍攝於2022年3月9日，地點位於烏克蘭東部城市馬立波（Mariupol）。照片中是幾名救難人員從受到空襲的醫院中救出一名孕婦卡琳娜（Iryna Kalinina），並將她護送到其他地方。

遺憾的是，卡琳娜腹中的孩子米倫（Miron，有「和平」之意）在產前就已胎死腹中，而卡琳娜在生產半小時後也傷重不治。

瑪洛萊特卡在一部世界新聞攝影比賽官方釋出的影片中表示：「這張照片對我來說，是我想忘掉的一幕，但我做不到。我希望我們所做的事，某種程度上能幫助人們了解，或者能在俄羅斯人戰爭罪行的案件中幫上忙。」

世界新聞攝影比賽評審團則表示：「評審團認為這張照片捕捉到了戰爭的荒謬與恐怖，這是對這一年事件的精確描述，也是俄羅斯軍隊對烏克蘭平民犯下戰爭罪行的證據。」

攝影 烏克蘭 俄羅斯

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