北約秘書長訪烏 澤倫斯基要求加入並提供長程武器

北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（左）20日與烏克蘭總統澤倫斯基在基輔會面。歐新社

北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格今天訪問基輔，烏克蘭 總統澤倫斯基 再度要求北約 讓烏克蘭加入該聯盟，同時應提供更多戰機和長程武器援助。

法新社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）是在史托騰柏格（Jens Stoltenberg）自2022年2月俄羅斯全面入侵烏克蘭以來首次訪烏之際，發表上述談話。

俄羅斯視烏克蘭申請加入北約是生存威脅；烏國則說這次入侵為其多年來爭取加入該聯盟的行動提供了更多正當性。

澤倫斯基表示，烏克蘭若能收到正式入會邀請，北約7月的峰會「將是歷史性的」。

澤倫斯基在與史托騰柏格的聯合記者會上說：「現在是採取適當決定的時刻。」

針對部分北約成員國不願提供長程火箭、現代戰機和裝甲車給基輔，澤倫斯基也要求北約協助克服。

史托騰柏格表示，北約將「確保烏克蘭能夠戰勝俄羅斯，但無法提供（烏國）立即加入聯盟的可能性。烏克蘭的未來在北約，所有盟國都同意這一點。與此同時，聯盟與現有盟友的主要重點是確保烏克蘭獲勝。」

史托騰柏格這次訪問基輔是在俄羅斯入侵烏克蘭屆滿14個月之後，同時也在烏克蘭預計展開反攻之前。

史托騰柏格本月稍早曾邀請澤倫斯基參加7月舉行的北約峰會。