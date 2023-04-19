烏醞釀反攻 普亭突訪占領區 烏官員諷「視察犯罪現場」

俄羅斯總統普亭(右)18日訪問俄控烏東盧甘斯克的國民警衛隊總部。（路透）

正值烏克蘭 準備大反攻之際，克里姆林宮18日宣布，俄羅斯總統普亭 當天早上視察位於烏克蘭赫松與盧甘斯克的俄軍指揮部，聽取戰況簡報並慶祝東正教復活節；烏克蘭官員諷刺，普亭此行是來視察「犯罪現場」。另一邊，烏克蘭總統澤倫斯基 18日亦到訪烏東城市阿夫迪伊夫卡（Avdiivka），感謝士兵的努力，並聽取戰況簡報。

綜合外電報導，去年9月底俄羅斯吞併烏克蘭4個俄占區，克宮昨日表示普亭在赫松俄占區出席軍事指揮會議，亦到訪盧甘斯克俄占區的國民警衛隊總部，向士兵贈送禮物。這是普亭繼3月以來第二度視察俄軍在烏克蘭的占領區。

普亭閃電造訪前線正值烏克蘭準備要發動反攻之際，烏克蘭總理什米加爾17日就說，會「在不久的將來」展開行動。

烏克蘭總統顧問波多利亞克（Mykhailo Podolyak）則在推特諷刺：「普亭的危害真是令人印象深刻。一年前整個世界都在等他的聲明，現在不等了。他不是什麼政客演員。只是大屠殺的始作俑者在占領區與被破壞的地區的一趟『特別之旅』，最後一次享受他手下爪牙犯下的罪行。」

烏克蘭總統澤倫斯基同樣在18日視察阿夫迪夫卡的軍隊，該地一直是俄國冬季進攻的主要目標之一。根據澤倫斯基辦公室發布的影片顯示，他似乎是在一座大型工業倉庫的地方，向穿著戰鬥裝備的士兵發表談話，並頒給他們勳章。

他說，「我今日很榮幸來到這裡，為你們的奉獻表達感謝，為捍衛我們的土地、烏克蘭以及我們的家庭」，「我只希望你們勝利，這是我對所有烏克蘭人的祝福，這對我們所有人來說非常重要。」

澤倫斯基也視察當地一間醫院，探望受傷士兵並頒給他們勳章。

澤倫斯基近幾周多次視察軍隊，各界普遍預期烏克蘭將進行反攻。

此外，俄羅斯官方新聞社塔斯社引述莫斯科首席徵兵官洛克帖夫(Maxim Loktev)消息指出，莫斯科當局正在使用龐大的「臉部辨識」系統，追蹤逃避服兵役的年輕人。

普亭上周簽署一項法律，內容是加強對逃避兵役者的限制，這些法律規定將使得成千上萬年齡在18到27歲役男的生活更加艱難。這些年輕男性每年春秋兩季都會竭盡全力，躲避徵兵官員試圖強迫他們入伍服兵役。