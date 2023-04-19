烏醞釀反攻 普亭突訪占領區 烏官員諷「視察犯罪現場」
正值烏克蘭準備大反攻之際，克里姆林宮18日宣布，俄羅斯總統普亭當天早上視察位於烏克蘭赫松與盧甘斯克的俄軍指揮部，聽取戰況簡報並慶祝東正教復活節；烏克蘭官員諷刺，普亭此行是來視察「犯罪現場」。另一邊，烏克蘭總統澤倫斯基18日亦到訪烏東城市阿夫迪伊夫卡（Avdiivka），感謝士兵的努力，並聽取戰況簡報。
綜合外電報導，去年9月底俄羅斯吞併烏克蘭4個俄占區，克宮昨日表示普亭在赫松俄占區出席軍事指揮會議，亦到訪盧甘斯克俄占區的國民警衛隊總部，向士兵贈送禮物。這是普亭繼3月以來第二度視察俄軍在烏克蘭的占領區。
普亭閃電造訪前線正值烏克蘭準備要發動反攻之際，烏克蘭總理什米加爾17日就說，會「在不久的將來」展開行動。
烏克蘭總統顧問波多利亞克（Mykhailo Podolyak）則在推特諷刺：「普亭的危害真是令人印象深刻。一年前整個世界都在等他的聲明，現在不等了。他不是什麼政客演員。只是大屠殺的始作俑者在占領區與被破壞的地區的一趟『特別之旅』，最後一次享受他手下爪牙犯下的罪行。」
烏克蘭總統澤倫斯基同樣在18日視察阿夫迪夫卡的軍隊，該地一直是俄國冬季進攻的主要目標之一。根據澤倫斯基辦公室發布的影片顯示，他似乎是在一座大型工業倉庫的地方，向穿著戰鬥裝備的士兵發表談話，並頒給他們勳章。
他說，「我今日很榮幸來到這裡，為你們的奉獻表達感謝，為捍衛我們的土地、烏克蘭以及我們的家庭」，「我只希望你們勝利，這是我對所有烏克蘭人的祝福，這對我們所有人來說非常重要。」
澤倫斯基也視察當地一間醫院，探望受傷士兵並頒給他們勳章。
澤倫斯基近幾周多次視察軍隊，各界普遍預期烏克蘭將進行反攻。
此外，俄羅斯官方新聞社塔斯社引述莫斯科首席徵兵官洛克帖夫(Maxim Loktev)消息指出，莫斯科當局正在使用龐大的「臉部辨識」系統，追蹤逃避服兵役的年輕人。
普亭上周簽署一項法律，內容是加強對逃避兵役者的限制，這些法律規定將使得成千上萬年齡在18到27歲役男的生活更加艱難。這些年輕男性每年春秋兩季都會竭盡全力，躲避徵兵官員試圖強迫他們入伍服兵役。
據報導，2017年，莫斯科信息技術部表示，該市3000多個監控攝影機已連接到臉部辨識系統。俄羅斯已經動員至少30萬預備役人員在烏克蘭作戰。
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