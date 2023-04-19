我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州駕照筆試 華人喊變難 抱怨中文試題翻譯不易懂

稱被不公平定罪 Theranos荷姆斯「最後一搏」正式提出上訴

烏醞釀反攻 普亭突訪占領區 烏官員諷「視察犯罪現場」

編譯中心╱綜合18日電
俄羅斯總統普亭(右)18日訪問俄控烏東盧甘斯克的國民警衛隊總部。（路透）
俄羅斯總統普亭(右)18日訪問俄控烏東盧甘斯克的國民警衛隊總部。（路透）

正值烏克蘭準備大反攻之際，克里姆林宮18日宣布，俄羅斯總統普亭當天早上視察位於烏克蘭赫松與盧甘斯克的俄軍指揮部，聽取戰況簡報並慶祝東正教復活節；烏克蘭官員諷刺，普亭此行是來視察「犯罪現場」。另一邊，烏克蘭總統澤倫斯基18日亦到訪烏東城市阿夫迪伊夫卡（Avdiivka），感謝士兵的努力，並聽取戰況簡報。

綜合外電報導，去年9月底俄羅斯吞併烏克蘭4個俄占區，克宮昨日表示普亭在赫松俄占區出席軍事指揮會議，亦到訪盧甘斯克俄占區的國民警衛隊總部，向士兵贈送禮物。這是普亭繼3月以來第二度視察俄軍在烏克蘭的占領區。

普亭閃電造訪前線正值烏克蘭準備要發動反攻之際，烏克蘭總理什米加爾17日就說，會「在不久的將來」展開行動。

烏克蘭總統顧問波多利亞克（Mykhailo Podolyak）則在推特諷刺：「普亭的危害真是令人印象深刻。一年前整個世界都在等他的聲明，現在不等了。他不是什麼政客演員。只是大屠殺的始作俑者在占領區與被破壞的地區的一趟『特別之旅』，最後一次享受他手下爪牙犯下的罪行。」

烏克蘭總統澤倫斯基同樣在18日視察阿夫迪夫卡的軍隊，該地一直是俄國冬季進攻的主要目標之一。根據澤倫斯基辦公室發布的影片顯示，他似乎是在一座大型工業倉庫的地方，向穿著戰鬥裝備的士兵發表談話，並頒給他們勳章。

他說，「我今日很榮幸來到這裡，為你們的奉獻表達感謝，為捍衛我們的土地、烏克蘭以及我們的家庭」，「我只希望你們勝利，這是我對所有烏克蘭人的祝福，這對我們所有人來說非常重要。」

澤倫斯基也視察當地一間醫院，探望受傷士兵並頒給他們勳章。

澤倫斯基近幾周多次視察軍隊，各界普遍預期烏克蘭將進行反攻。

此外，俄羅斯官方新聞社塔斯社引述莫斯科首席徵兵官洛克帖夫(Maxim Loktev)消息指出，莫斯科當局正在使用龐大的「臉部辨識」系統，追蹤逃避服兵役的年輕人。

普亭上周簽署一項法律，內容是加強對逃避兵役者的限制，這些法律規定將使得成千上萬年齡在18到27歲役男的生活更加艱難。這些年輕男性每年春秋兩季都會竭盡全力，躲避徵兵官員試圖強迫他們入伍服兵役。

據報導，2017年，莫斯科信息技術部表示，該市3000多個監控攝影機已連接到臉部辨識系統。俄羅斯已經動員至少30萬預備役人員在烏克蘭作戰。

烏克蘭總統澤倫斯基(中)18日視察東部城市阿夫迪夫卡的軍隊。(取材自臉書)
烏克蘭總統澤倫斯基(中)18日視察東部城市阿夫迪夫卡的軍隊。(取材自臉書)

烏克蘭 普亭 澤倫斯基

上一則

日相夫人首度單獨訪美 攜拜登夫人種櫻花 兩國空前緊密

延伸閱讀

中國防長盛讚普亭「促進世界和平」 官媒未提、推特瘋傳

中國防長盛讚普亭「促進世界和平」 官媒未提、推特瘋傳
普亭視查烏克蘭俄占區後 基輔公布澤倫斯基前線勞軍

普亭視查烏克蘭俄占區後 基輔公布澤倫斯基前線勞軍
法媒：俄高規接待中防長李尚福 表態關係「無上限」

法媒：俄高規接待中防長李尚福 表態關係「無上限」
克宮曝：普亭前往烏克蘭赫松 聽取軍官報告

克宮曝：普亭前往烏克蘭赫松 聽取軍官報告

熱門新聞

示意圖／ingimage

首爾警破獲「多人運動趴」撞見14男12女…可交換可觀戰

2023-04-14 11:26
厄瓜多發生駭人割喉案，受害者為3名年輕女子。（截圖自推特）

美女歌手、辣模出遊慘遭虐打封嘴割喉 飄屍臭才被發現

2023-04-12 16:08
馬來西亞一對網紅夫妻Shermine、Chin傳出婚姻遭女員工介入。（取材自臉書、推特）

百萬網紅是渣男 妻控遭家暴外遇「逼吃春藥3P」拍性愛片

2023-04-16 23:39
俄國總統普亭。(美聯社)

美密件爆：傳普亭接受化療 俄將密謀故意輸掉對烏戰爭

2023-04-13 12:05
查理據稱對於兒媳選擇缺席自己的加冕大典，感到傷心。（路透資料照片）

梅根不出席加冕大典 酸民稱全英欣喜若狂 查理卻傷心

2023-04-15 13:28
威爾斯親王威廉一家五口與王室成員一起出席復活節彌撒。（Getty Images）

凱特王妃一家五口皇家藍穿搭 夏綠蒂公主超有女王樣

2023-04-10 19:01

超人氣

更多 >
泳壇美女曾因「發育太好」慘遭退役 變明星一夕爆紅

泳壇美女曾因「發育太好」慘遭退役 變明星一夕爆紅
想要活得長壽又健康 跟著「哈佛飲食」這樣做

想要活得長壽又健康 跟著「哈佛飲食」這樣做
中國海外祕警被逮捕：紐約僑團「長樂公會」是什麼？

中國海外祕警被逮捕：紐約僑團「長樂公會」是什麼？
紐約曼哈頓停車場坍塌 救援難 已釀1死5傷

紐約曼哈頓停車場坍塌 救援難 已釀1死5傷
移居海外生活大不易 這三個國家最不見「外」

移居海外生活大不易 這三個國家最不見「外」