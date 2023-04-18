朝烏軍戰俘丟手榴彈、掃射處決 瓦格納死刑犯傭兵：毫不後悔

一名前傭兵組織瓦格納集團的成員承認殺害和折磨數十名烏克蘭戰俘，也成為對俄羅斯軍隊在烏克蘭犯下的暴行進行最詳細「第一人稱敘述」案例。（路透）

一名前傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）的成員承認殺害和折磨數十名烏克蘭 戰俘，也成為對俄羅斯 軍隊在烏克蘭犯下的暴行進行最詳細「第一人稱敘述」案例。

衛報報導，現年49歲的薩維切夫（Alexey Savichev）是瓦格納集團去年9月招募的前俄羅斯囚犯，他在接受衛報電話採訪時透露自己在烏東長達6個月的戰事中曾參與對烏克蘭戰俘的處決，他表示「我們被告知不要俘虜任何人，而是當場槍斃他們」。

薩維切夫提到去年秋天在烏東城市索萊達爾（Soledar）作戰時參與殺害20名被包圍的烏克蘭士兵的行動，他提到「我們用子彈朝他們掃射，這是場戰爭，我對在那裡所做的任何一件事都不後悔，如果可以我會選擇再回到戰場」。

此外，薩維切夫提到自己曾與其他瓦格納傭兵今年1月份曾朝數十名受傷、被關押在溝渠中的烏克蘭戰俘「投擲手榴彈」並炸死他們，他還補充說「我們也會折磨士兵，沒有任何規定」。

衛報無法獨立核實上述慘絕人寰的說法，但俄羅斯刑事文件顯示薩維切夫是名被定罪的殺人犯，他於去年9月12日獲得特赦。瓦格納集團招募數萬名囚犯、包括被定罪的殺人犯前往烏東部作戰，如果他們今年3月12日順利從近6個月的殘酷戰事中倖存將獲得自由。

薩維切夫的證詞有助於提供愈來愈多的證據揭示俄羅斯士兵在烏克蘭犯下的戰爭罪行。