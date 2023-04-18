烏東巴赫姆特戰況激烈 俄軍擴大砲擊與空襲

圖為15日烏克蘭軍人從前線激烈戰鬥中回到巴赫姆特。路透

烏克蘭 陸軍總司令瑟爾斯基今天警告，俄羅斯 部隊正加緊透過重型火砲和空襲行動，對烏國東部城市巴赫姆特發動猛烈攻擊。

巴赫姆特（Bakhmut）及其周邊地區成為兩軍交鋒核心地帶已有數月之久。

瑟爾斯基（Oleksandr Syrskyi）透過聲明表示：「現在敵人正在增加重型火砲活動和空襲次數，以將這座城市變成廢墟。」

他說，去年2月全面入侵的俄羅斯仍企圖「不惜一切代價」奪取巴赫姆特，但俄軍在攻防戰中損失慘重。俄方則宣稱，烏軍在這場戰役中損失慘重。

俄烏戰爭爆發前，巴赫姆特約有7萬人口。此地一直是俄軍冬季攻勢的主要目標，儘管步兵的地面戰鬥強度是第二次世界大戰以來歐洲僅見，但迄今仍收效甚微。

巴赫姆特一旦淪陷可能成為俄軍長驅直入的跳板，繼續進軍頓內次克（Donetsk）地區覬覦已久的2個更大城市：克拉莫托斯克（Kramatorsk）和斯拉夫揚斯克（Sloviansk）。

領導巴赫姆特地區俄軍攻勢的傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）首腦本月表示，旗下戰士已掌控該市80%以上地區。

烏克蘭方面對此予以否認，稱其仍在很大程度上控制該市20%以上地區。外界普遍預期烏軍將在未來數週或數月內發動反攻，以奪回俄方控制領土。

與此同時，據俄羅斯國營媒體塔斯社（TASS）報導，俄國 中央銀行總裁納比烏林娜（Elvira Nabiullina）今天宣布，莫斯科正利用西方制裁無法觸及的資產，來建立國際儲備。

自去年2月莫斯科全面入侵烏國後，西方國家共凍結約3000億美元（或其中的半數）的俄國國際儲備。

俄國央行先前曾稱，它認為黃金、人民幣和外幣現金是安全資產，不會受到西方潛在進一步制裁的影響。