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600萬烏難民湧歐洲惹怨 這2國收留最多

編譯中心／綜合17日電
俄烏衝突爆發逾一年，超過600萬烏克蘭人前往歐洲國家避難，釀成歐洲自二戰以來最大的「難民危機」；圖為烏克蘭難民日前在布達佩斯慶祝東正教復活節。（美聯社）
俄烏衝突爆發逾一年，超過600萬烏克蘭人前往歐洲國家避難，釀成歐洲自二戰以來最大的「難民危機」；圖為烏克蘭難民日前在布達佩斯慶祝東正教復活節。（美聯社）

俄烏戰爭爆發至今逾一年，據聯合國難民署（UNHCR）數據顯示，已有超過1800萬烏克蘭人被迫逃離家園，當中逾600萬人前往歐洲國家避難，造成歐洲自二戰以來最大的「難民危機」，歐洲各國的就業、醫療、住房、教育等壓力日增，民怨四起。

據大公報報導，收留烏克蘭難民最多的歐洲國家是波蘭，接收約156萬人；其次是德國的105萬人，捷克則收留48萬難民。波蘭首都華沙協助難民的國際救援委員會成員菲利浦表示，接收難民在像華沙這樣的城市很困難，因為早在戰事之前，這裡的房屋短缺和租金飆漲問題就很嚴重了。

隨著愈來愈多難民的湧入，歐洲多國的住房、教育、醫療等資源不斷被瓜分，當地民眾的情緒也因為房租飆升、職位和學位變少而不滿。有調查顯示，51%的德國人認為已接收太多的烏克蘭難民，德國「另類選擇」黨領袖甚至呼籲關閉邊境，稱德國的福利制度正面臨「嚴重威脅」。

報導指出，英國為鼓勵民眾接收烏克蘭難民，向接收烏克蘭難民的個人或家庭、團體提供每月350英鎊（約433美元）的「感謝金」。然而，一些英國民眾表示，已出現多宗難民詐騙及偷竊案，有不肖人士在臉書上以配對接收家庭為由，試圖竊取對方的護照證件、個人詳細資料，通過盜用身分進行詐騙。

接收難民的歐洲民眾怨聲載道之際，大多數烏克蘭難民的日子也不好過。挪威難民委員會（NRC）一項調查顯示，約七成生活在波蘭、羅馬尼亞和摩爾多瓦的烏克蘭難民根本無力負擔食物、住宿和醫療等基本生活需求。

有專家表示，除了找工作、住房上的困難外，戰爭給這些難民帶來的身心創傷和語言障礙也讓他們更難融入異國生活。

歐洲安全與合作組織（OSCE）打擊人口販賣部門注意到，俄烏衝突開始後，將「伴遊」、「色情」、「性侵」等詞語加上「烏克蘭」的搜尋量激增600%。不法分子利用難民語言不通、害怕報警會影響居留申請的特點趁機犯案。

烏克蘭 德國 教育

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