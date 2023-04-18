批俄侵烏遭控「叛國」 俄異議人士重判25年

俄羅斯反對派人士卡拉姆扎（中）被控叛國等多項罪名遭定罪，17日被重判25年監禁。（取材自推特）

俄羅斯 反對派人士卡拉姆扎（Vladimir Kara-Murza）被控叛國等多項罪名已遭定罪，莫斯科法院17日重判卡拉姆扎25年監禁，創下俄國 全面入侵烏克蘭 以來這類罪名最重的刑罰。

路透報導，卡拉姆扎在法院宣判25年徒刑之後，高呼反對派的口號「俄羅斯將獲得自由」。

現年41歲的卡拉姆扎是三個孩子的父親，持有俄羅斯和英國護照，多年來發言批評俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin），並遊說西方政府對侵犯人權的俄羅斯政府及個人實施制裁。

卡拉姆扎批評莫斯科在烏克蘭發動所謂的「特殊軍事行動」後，遭國家檢察官以叛國和詆毀俄軍等罪名起訴，求處25年徒刑。

美國有線電視新聞網（CNN）播出卡拉姆扎受訪內容數小時後，他隨即遭到逮捕。他在訪問中指出，俄羅斯是由「謀殺者政權」統治。他也利用在美國和歐洲國家的演說，指控莫斯科鎖定烏克蘭平民目標進行轟炸。俄國否認這些指控。

卡拉姆扎上周在法庭的結辯中，將他的閉門審判和1930年代史達林（Josef Stalin）主導的作秀公審相比。他拒絕要求法院無罪開釋；他說，他為自己說的每一句話負責並感到驕傲。

「罪犯應該要為他們所作所為感到後悔。而我卻是因我的政治觀點入獄。我知道終有一天，我們國家上方的烏雲將會散去。」

莫斯科去年2月派出數以萬計俄軍全面入侵烏克蘭以來，俄國實施全面性戰時言論審查法，用來讓整個社會的異議人士噤聲。

「詆毀」俄軍目前可判處高達五年監禁，故意散播有關軍隊的不實訊息則可處15年徒刑。