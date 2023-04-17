烏軍：巴赫姆特激戰史上最血腥 烏東遭飛彈攻擊11死

烏俄兩軍正在巴赫姆特進行攻防戰，日前發生一場異常血腥的戰鬥。圖為4月15日的戰場照片。（路透）

烏克蘭 軍方表示，烏軍和俄國 武裝部隊正在烏東城市巴赫姆特進行異常血腥的戰鬥，但親基輔部隊仍堅守當地。烏克蘭東部城市斯拉夫揚斯克遭到俄軍飛彈攻擊，死亡人數增至11人。

路透報導，自去年夏季以來，俄國傭兵集團瓦格納一直帶領俄軍企圖攻下巴赫姆特。對俄烏雙方來說，巴赫姆特之役都是這場戰爭中持續最久、傷亡也最慘重的戰役。

烏克蘭東部軍區司令部發言人奇列瓦蒂表示，「數十年來前所未見的血戰正在巴赫姆特市區中心發生。」他告訴國內電視台，「我方士兵正在血腥、激烈的戰鬥中竭盡全力，以削弱（敵方）戰鬥力並打擊其士氣。每天，在這座城市的每個角落，他們都在這樣做。」

另一方面，烏克蘭公共廣播公司Suspilne援引援引地區緊急服務部門說法報導，烏克蘭東部城市斯拉夫揚斯克的公寓大樓遭到俄軍飛彈攻擊，已知造成11人喪生，另有21人受傷。頓內次克州州長基里蘭科稍早告訴國內電視台，俄軍發射了7枚S-300飛彈。

而4月16日正值東正教復活節，烏克蘭總統府一位高階官員指出，130名烏克蘭籍戰俘在「復活節換俘」中獲釋並返回國內。但被送回俄羅斯的俄國戰俘人數尚無法確定。

波蘭和匈牙利15日宣布，將禁止從烏克蘭進口穀物和其他食品，以保護當地農業。波蘭發展和科技部長布達今天說，禁令也將適用於這些產品在波蘭過境。

烏克蘭農業政策與食品部則表示，波蘭的禁令違反現有的雙邊出口協議，呼籲雙方透過談判解決問題。

歐盟 執行委員會發言人隨即表示，歐盟成員國採取單方面貿易行動是不可接受的。聲明還提到：「在這個充滿挑戰性的時期，歐盟內部協調和統一所有決策至關重要。」

在俄羅斯全面入侵烏克蘭封鎖一些黑海港口後，由於物流瓶頸，大量比歐盟生產的穀物更便宜的烏克蘭穀物最終留在中歐國家，影響當地穀物的價格和銷售。