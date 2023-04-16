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美密件曝中批准向俄提供致命武器 傳該情報來自俄羅斯

中央社／台北16日電
美國政府此前指控中國正考慮向俄羅斯提供致命性武器，紐約時報報導，美方的情報來自俄羅斯對外情報局。（歐新社）
美國政府此前指控中國正考慮向俄羅斯提供致命性武器，紐約時報報導，美方的情報來自俄羅斯對外情報局。（歐新社）

美國政府此前指控中國正考慮向俄羅斯提供致命性武器，中國否認。紐約時報報導，美方的情報來自俄羅斯對外情報局，並指中共中央軍委已作出批准，及準備將軍事援助偽裝成民用設備運送。

紐約時報14日報導，指美國政府此前稱中國正考慮向俄羅斯在烏克蘭的戰爭上提供致命性武器時，美國官員未公開情報來源，後來有官員暗示這是「從俄羅斯官員收集到的」。

報導指出，美國媒體近日揭露西方援助烏克蘭反攻的機密計畫外洩到網上，當中包括美國國家情報總監辦公室（ODNI）2月23日一份名為「觀察報告」的文件。

該報告有6頁提到，據美國情報部門了解到，根據俄羅斯對外情報局報告，中共中央軍委「批准向俄羅斯在烏克蘭的戰爭提供額外的致命性武器援助」。

報告並指出，俄羅斯情報部門評估，中國「希望對交易保密，並準備將軍事援助偽裝成通過海運、鐵路和航空運送的民用設備」。

報告沒有說明中國國家主席、中央軍委主席習近平有沒有參與向俄提供軍事援助的討論。

報導表示，「觀察報告」是彙編了在它發出前幾小時情報機構收集到的情報，其中一些來自單一訊源，通常沒有深入的背景訊息。

報導表示，從報告來看，目前不知道中國是否有告訴俄羅斯將會提供援助，或俄羅斯是否在監視中國。

報導表示，上述訊息出現在2月23日的「觀察報告」前，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）於2月19日已向美國媒體表示，他已向中共中央外辦主任王毅轉達了「我們對中國正在考慮向俄羅斯提供致命性武器支持的擔憂」。

但近日有美國政府高級官員表示，沒有跡象表明中國已決定向俄羅斯提供致命援助，這顯示俄羅斯的情報可能有誤。

俄羅斯 烏克蘭 中共

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