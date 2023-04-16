美密件曝中批准向俄提供致命武器 傳該情報來自俄羅斯

美國政府此前指控中國正考慮向俄羅斯提供致命性武器，紐約時報報導，美方的情報來自俄羅斯對外情報局。（歐新社）

美國政府此前指控中國正考慮向俄羅斯 提供致命性武器，中國否認。紐約時報報導，美方的情報來自俄羅斯對外情報局，並指中共 中央軍委已作出批准，及準備將軍事援助偽裝成民用設備運送。

紐約時報14日報導，指美國政府此前稱中國正考慮向俄羅斯在烏克蘭 的戰爭上提供致命性武器時，美國官員未公開情報來源，後來有官員暗示這是「從俄羅斯官員收集到的」。

報導指出，美國媒體近日揭露西方援助烏克蘭反攻的機密計畫外洩到網上，當中包括美國國家情報總監辦公室（ODNI）2月23日一份名為「觀察報告」的文件。

該報告有6頁提到，據美國情報部門了解到，根據俄羅斯對外情報局報告，中共中央軍委「批准向俄羅斯在烏克蘭的戰爭提供額外的致命性武器援助」。

報告並指出，俄羅斯情報部門評估，中國「希望對交易保密，並準備將軍事援助偽裝成通過海運、鐵路和航空運送的民用設備」。

報告沒有說明中國國家主席、中央軍委主席習近平有沒有參與向俄提供軍事援助的討論。

報導表示，「觀察報告」是彙編了在它發出前幾小時情報機構收集到的情報，其中一些來自單一訊源，通常沒有深入的背景訊息。

報導表示，從報告來看，目前不知道中國是否有告訴俄羅斯將會提供援助，或俄羅斯是否在監視中國。

報導表示，上述訊息出現在2月23日的「觀察報告」前，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）於2月19日已向美國媒體表示，他已向中共中央外辦主任王毅轉達了「我們對中國正在考慮向俄羅斯提供致命性武器支持的擔憂」。

但近日有美國政府高級官員表示，沒有跡象表明中國已決定向俄羅斯提供致命援助，這顯示俄羅斯的情報可能有誤。