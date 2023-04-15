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俄軍轟炸烏東斯拉夫揚斯克 死亡人數增至11人

中央社烏克蘭斯拉夫揚斯克15日綜合外電報導
烏克蘭東部城市斯拉夫揚斯克的公寓大樓今天遭到俄軍飛彈攻擊，死亡人數增至11人。美聯社
烏克蘭東部城市斯拉夫揚斯克的公寓大樓今天遭到俄軍飛彈攻擊，死亡人數增至11人。美聯社

烏克蘭東部城市斯拉夫揚斯克的公寓大樓今天遭到俄軍飛彈攻擊，死亡人數增至11人，部分建築物變成堆滿扭曲變形鋼筋和混凝土碎塊的廢墟。

路透社報導，烏克蘭公共廣播公司Suspilne援引援引地區緊急服務部門說法報導，這次攻擊已知造成11人喪生，另有21人受傷。

頓內茨克州州長基里蘭科（Pavlo Kyrylenko）稍早告訴國內電視台，俄軍發射了7枚S-300飛彈。

他說，在位於烏國前線戰鬥最激烈城市巴赫姆特（Bakhmut）以西的斯拉夫揚斯克（Sloviansk），「至少有7個地點被（飛彈）擊中」。

攻擊發生後，救援隊利用起重機、梯子和其他設備，連夜在廢墟中搜尋生還者。遇襲公寓的部份結構幾乎被夷為平地。

緊急服務部門指出，目前仍有50多名救援人員在現場工作。

基里蘭科說，救援隊從廢墟中救出1名1946年出生的婦女。總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）辦公室的一名高階官員稍早表示，一名從現場被救出的兒童在送醫途中身故。

緊急服務部門表示，數十棟多層建築物和房屋在這波攻擊中受損。

澤倫斯基在社群媒體發文表示，「邪惡的國家再次露出本性。他們在光天化日下殺人，毀滅、奪走所有生命。」貼文還附上受損建築物的影片。

在稍晚發布的夜間演說影片中，澤倫斯基也說，本周末是東正教復活節慶祝儀式的準備階段，但「沒有1個小時沒有來自俄羅斯的謀殺和恐怖活動。這是個邪惡的國家，它終將失敗。」

俄軍正試圖攻陷斯拉夫揚斯克和附近的克拉莫托斯克（Kramatorsk），俄軍也在巴赫姆特陷入苦戰。

澤倫斯基 烏克蘭 社群媒體

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