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俄武器內部零件 烏克蘭：中國製造變多了

編譯中心／綜合14日電
烏克蘭總統澤倫斯基辦公室資深顧問伏拉蘇克指出，烏軍在俄軍使用的武器中發現，有愈來愈多零件來自中國。（取材自臉書）
烏克蘭總統澤倫斯基辦公室資深顧問伏拉蘇克指出，烏軍在俄軍使用的武器中發現，有愈來愈多零件來自中國。（取材自臉書）

烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskiy)辦公室一名資深顧問告訴路透，烏克蘭軍隊在俄軍使用的武器中發現，有愈來愈多零件來自中國。俄國正受到國際制裁，西方供應因此受限。

央廣報導，總統幕僚長的制裁政策顧問伏拉蘇克(Vladyslav Vlasiuk)說，在「從戰場上收回的武器中，我們持續發現不同的電子零件。」

他在一場視訊會議上說，「目前趨勢是，西方製零件愈來愈少，但不難猜測有個國家製造的零件變多了，沒錯，中國。」

自莫斯科2022年2月全面入侵烏克蘭以來，中國多次否認運送軍事設備到俄羅斯。莫斯科的侵略引發西方制裁，包括限制提供軍事及軍民兩用技術，例如可用在一般電器或武器上的晶片。

烏克蘭專家從戰場上收集到的情報指出，在海鷹(Orlan)無人機一項導航系統中發現了中國製造零件，該無人機此前使用的是一款瑞士系統。

專家也通報，在俄羅斯坦克的射控系統中找到了中國的零件。此前使用的是法國製造零件。

路透未能獨立核實這項情報，包括提到的零件是否可能一直作為非軍事用途，或這些零件是否是透過第三方移至俄羅斯。

伏拉蘇克說，「我們正在整理許多不同東西，中國做的。」

在被問到，中國公司是否曾向俄羅斯軍事硬體提供零件時，中國外交部發言人辦公室告訴路透，「縱觀歷史，中國在平等及互惠的基礎上，與俄羅斯在內所有國家展開了正常的貿易合作」，「至於軍事物品的出口，中國一貫採取慎重及負責任的態度。中方立場及行動一直都是如此。」

俄羅斯 烏克蘭 澤倫斯基

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