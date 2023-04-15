我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人租霸專坑房東 建微信群教惡招

30歲男沙加緬度駕車開槍 還威脅攻擊加州州議會

耳掛麵條聽普亭演說 俄議員挨罰將上訴

編譯中心／綜合14日電
俄羅斯國會議員阿卜杜勒金(Mikhail Abdalkin)日前在觀看總統蒲亭國情咨文演說時，在耳朵掛上麵條，遭到法院判處罰款。（取材自推特）
俄羅斯國會議員阿卜杜勒金(Mikhail Abdalkin)日前在觀看總統蒲亭國情咨文演說時，在耳朵掛上麵條，遭到法院判處罰款。（取材自推特）

俄羅斯國會議員阿卜杜勒金(Mikhail Abdalkin)因為在聆聽總統普亭(Vladimir Putin)國情咨文演說時，在耳朵掛上麵條，因此遭到法院判處罰款。對此，阿卜杜勒金將提出上訴。

央廣報導，普亭在2月21日於國會發表國情咨文演說時，阿卜杜勒金在社群媒體網站VKontakte發布一段影片，顯示他在辦公桌前觀看普亭演說，雙耳上都掛著煮熟的麵條；「將麵條掛在耳朵上」是俄羅斯人很熟悉的成語，意思是指欺騙行為或向聽眾提供錯誤資訊，阿卜杜勒金為此上個月被法院裁定罰款15萬盧布(約1770美元)，罪名是 「詆毀」 俄羅斯軍隊和當局。

阿卜杜勒金是俄羅斯伏爾加聯邦管區(Volga)薩馬拉州(Samarskaya oblast)選出的共產黨籍國會議員。

在影片中，阿卜杜勒金頻頻點頭，看起來很嚴肅。普亭在演說中抨擊西方「幾個世紀的殖民主義、強制命令和霸權」。這些都是普亭經常用來合理化其入侵烏克蘭行動的言論。

阿卜杜勒金在社群媒體上發布這段影片，並附上具有諷刺意味的標題：「我完全同意。優秀的演講」。

阿卜杜勒金表示，法院的判決非法，而且是出於政治動機。阿卜杜勒金在12日表示，他的上訴將於27日在薩馬拉的一家法院審理，「我希望得到公平、客觀和公正的審查」。

自入侵烏克蘭以來，俄羅斯加強鎮壓民眾的不同意見，對表達負面意見、詆毀軍隊的行為處以罰款，甚至判刑。

普亭 俄羅斯 社群媒體

上一則

阿拉伯9國會商 終結敘利亞外交孤立

下一則

北韓飛彈這個動作 躲過日本雷達監測

延伸閱讀

馬克宏涉台言論對中示弱 歐洲外交高官相繼硬起來

馬克宏涉台言論對中示弱 歐洲外交高官相繼硬起來
密件曝俄：普亭政府內鬥激烈 軍方隱瞞戰損規模

密件曝俄：普亭政府內鬥激烈 軍方隱瞞戰損規模
耳朵掛麵條聽普亭演說遭罰款 俄議員將上訴

耳朵掛麵條聽普亭演說遭罰款 俄議員將上訴
美密件爆：傳普亭接受化療 俄將密謀故意輸掉對烏戰爭

美密件爆：傳普亭接受化療 俄將密謀故意輸掉對烏戰爭

熱門新聞

達賴喇嘛在親吻一名印度小男孩的嘴唇後，跟小男孩說可以「吸我的舌頭」，引發爭議。(擷自VOA Tibetan影片)

影片瘋傳 對小男孩說「吸我舌頭」引各界撻伐 達賴喇嘛道歉

2023-04-10 05:42
威爾斯親王威廉一家五口與王室成員一起出席復活節彌撒。（Getty Images）

凱特王妃一家五口皇家藍穿搭 夏綠蒂公主超有女王樣

2023-04-10 19:01
莫德納藥廠（Moderna）表示，有信心在2030年前準備好針對癌症、心血管和自身免疫疾病等疫苗。（路透）

莫德納：癌症、心臟病疫苗將在2030年前準備就緒

2023-04-07 23:06
示意圖／ingimage

首爾警破獲「多人運動趴」撞見14男12女…可交換可觀戰

2023-04-14 11:26
厄瓜多發生駭人割喉案，受害者為3名年輕女子。（截圖自推特）

美女歌手、辣模出遊慘遭虐打封嘴割喉 飄屍臭才被發現

2023-04-12 16:08
日本長崎大學廢除核武器研究中心（RECNA）模擬結果顯示，如果美國與中國為了台灣爆發核戰，推估直接造成死亡人數將高達約260萬人。（歐新社）

美中若為台爆核戰 日長崎大學估至少260萬人亡、83萬人恐罹癌

2023-04-08 07:30

超人氣

更多 >
六個原因 你可能領不到社安金

六個原因 你可能領不到社安金
非裔女嘲諷美甲員工講中文 TikTok非裔經理中文譴責

非裔女嘲諷美甲員工講中文 TikTok非裔經理中文譴責
德中外長公開交鋒 記者會爆火藥味

德中外長公開交鋒 記者會爆火藥味
美國最幸福的十個城 你的居住地上榜了嗎？

美國最幸福的十個城 你的居住地上榜了嗎？
誤將自己反鎖在頂樓 女子超機智靠Uber外送解救

誤將自己反鎖在頂樓 女子超機智靠Uber外送解救