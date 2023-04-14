烏經濟去年萎縮29.1% 重建需4110億
烏克蘭國家統計局公布，因為俄軍入侵產生的破壞作用，烏克蘭2022年經濟萎縮29.1%。國家統計局指出，建築業是受創最重的產業，去年萎縮了67.6%。
中央社引述法新社報導，相較之下，在俄羅斯總統普亭2022年2月下令攻烏之前，2021年烏克蘭在親西方政府領導下的國內生產毛額成長了3.4%。
俄軍入侵造成了數萬烏克蘭人喪生，數百萬人逃離家園，並重創了烏克蘭經濟。世界銀行（World Bank）表示，經過俄軍去年2月展開的入侵行動後，烏克蘭重建和復原需要4110億美元。
世銀指出，俄軍在去年秋冬2季攻勢中，損毀了烏克蘭50%以上的電力基礎設施。
烏克蘭農夫西德（Vitaliy Sydor）表示，農田被俄羅斯砲彈打得坑坑洞洞，為了種植農作物，缺乏專業設備的西德只能土法煉鋼，自行動手清理農地上的爆裂物。
國際除雷組織人員與軍警全員出動，但這個地區幅員廣大，一些必須彌補龐大損失的農夫，現在開始動手自行清理農地。手上沒有防護裝備的西德坦言，他必須仰賴朋友的從軍經驗來清理爆裂物。
西德的村莊新格里戈里夫卡（Novogrygorivka）在烏克蘭南部尼古拉耶夫區（Mykolaiv），位於俄羅斯前線地區的視線範圍內，去年3月到11月遭到狂轟濫炸，直到俄軍撤退才恢復平靜。
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