烏經濟去年萎縮29.1% 重建需4110億

一位烏克蘭農民的田地里布滿俄羅斯的砲彈，他不得已採取了孤注一擲的措施，開始使用金屬探測器自己清除土地上的炸藥，以便種植農作。（Getty Images）

烏克蘭 國家統計局公布，因為俄軍入侵產生的破壞作用，烏克蘭2022年經濟萎縮29.1%。國家統計局指出，建築業是受創最重的產業，去年萎縮了67.6%。

中央社引述法新社報導，相較之下，在俄羅斯 總統普亭 2022年2月下令攻烏之前，2021年烏克蘭在親西方政府領導下的國內生產毛額成長了3.4%。

俄軍入侵造成了數萬烏克蘭人喪生，數百萬人逃離家園，並重創了烏克蘭經濟。世界銀行（World Bank）表示，經過俄軍去年2月展開的入侵行動後，烏克蘭重建和復原需要4110億美元。

世銀指出，俄軍在去年秋冬2季攻勢中，損毀了烏克蘭50%以上的電力基礎設施。

烏克蘭農夫西德（Vitaliy Sydor）表示，農田被俄羅斯砲彈打得坑坑洞洞，為了種植農作物，缺乏專業設備的西德只能土法煉鋼，自行動手清理農地上的爆裂物。

國際除雷組織人員與軍警全員出動，但這個地區幅員廣大，一些必須彌補龐大損失的農夫，現在開始動手自行清理農地。手上沒有防護裝備的西德坦言，他必須仰賴朋友的從軍經驗來清理爆裂物。