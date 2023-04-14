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美密件：俄烏今年和談無望 不排除基輔政權更迭

編譯中心／綜合13日電
美國國防情報局一份洩露的的評估指出，烏克蘭和俄羅斯之間的激烈戰爭預計將持續到2024年，且雙方皆無法取得勝利並拒絕通過談判結束衝突。（Getty Images）
美國國防情報局一份洩露的的評估指出，烏克蘭和俄羅斯之間的激烈戰爭預計將持續到2024年，且雙方皆無法取得勝利並拒絕通過談判結束衝突。（Getty Images）

美國國防情報局（Defense Intelligence Agency）一份洩露的的評估指出，烏克蘭俄羅斯之間的激烈戰爭預計將持續到2024年，且雙方皆無法取得勝利並拒絕通過談判結束衝突，甚至不排除戰事消磨會引發烏克蘭領導階層更迭。

華盛頓郵報報導，近期大批美國國防部機密文件遭洩漏上網暴露國家安全機構對俄烏戰爭的深切疑慮，評估指出「縱使烏克蘭重新奪回大量領土並給俄軍造成不可持續的損失：一個美國情報部門認為不太可能發生的結果，最終也無法導向和平談判」。

評估中強調「在考慮到所有情況下，2023年不太可能通過談判結束衝突」。除了預測一場代價高昂、無休止的衝突外，洩露的文件還透露烏克蘭和俄國軍事領導人將如何應對挑戰，並預計2023年結束時雙方將僅取得「微不足道的領土收復」，因為「部隊和物資不足以有效展開行動」。

上述雙方都無法取得決定性優勢的僵局在評估中被描述為「最有可能發生的情況」。國家情報局拒絕對此做出回應，俄羅斯和烏克蘭政府的發言人也同樣未回應。

文件更指出在烏克蘭方面，持續的戰爭消磨會導致國內沮喪氛圍和對戰爭打法的不滿，「會更容易出現領導階層更迭」。

華府智庫德國馬歇爾基金會（German Marshall Fund）會長康利（Heather Conley）指出「這一直是一場看誰先耗盡資源的競賽」，並表示自己同意美國情報部門的論點，即「談判只有在其中一方筋疲力盡後才會開始，而這一前景似乎遙不可及」。

另據多家外媒報導，俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）創建的反貪腐基金會駐華盛頓副總裁韋杜塔（Anna Veduta）指出，目前被監禁的納瓦尼疑似中毒，導致健康狀況不佳。

韋杜塔透露，「現年46歲的納瓦尼本月7日從禁閉室釋放、回到一般牢房時病倒」。據悉，納瓦尼在過去15天裡掉了約8公斤的體重，8日更因急性胃痛而呼叫救護車。納瓦尼的律師科布澤夫（Vadim Kobzev）前往探視後在推特上指出「納瓦尼並未得到任何診斷」，韋杜塔更指控「我們相信他（納瓦尼）正慢慢地服用低劑量的毒藥」。

納瓦尼2021年返回莫斯科後便並拘留，隨後更被判處2年半的徒刑，去年又因其他罪名被判處9年徒刑。

納瓦尼 烏克蘭 俄羅斯

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