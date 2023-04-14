我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

科技高管Bob Lee遭刺殺 38歲嫌落網 兩人相識 案發時在街區爭吵

布萊德彼特提前賣洛杉磯市豪宅 省稅180萬元

俄宣稱包圍巴赫姆特 烏克蘭：補給線仍維持

編譯中心／綜合13日電
在俄羅斯猛攻下，烏克蘭東部城鎮巴赫姆特呈現斷垣殘壁景象。（路透）
在俄羅斯猛攻下，烏克蘭東部城鎮巴赫姆特呈現斷垣殘壁景象。（路透）

俄羅斯13日宣稱，已切斷烏克蘭東部城市巴赫姆特(Bakhmut)內烏克蘭軍隊的對外連絡；但烏克蘭當局堅稱，仍維持對該地區的補給線。

央廣報導，巴赫姆特是俄羅斯入侵烏克蘭後，時間持續最長、最血腥的戰鬥地點。儘管這個城市幾乎沒有戰略價值，但俄烏雙方都投入了大量軍力和資源。

戰爭前人口約7萬的巴赫姆特大部份地區如今已成為廢墟。烏克蘭認為，巴赫姆特是阻擋俄軍在整個烏東戰線推進的關鍵。對俄羅斯來說，拿下巴赫姆特只具有象徵性的意義。

俄羅斯軍隊表示，其空降部隊正阻止烏克蘭後備部隊轉移到該市，以及敵軍撤退的可能性。

俄國軍方也表示，傭兵組織瓦格納集團(Wagner)正在巴赫穆特推進。

但烏克蘭軍隊告訴法新社，與巴赫姆特境內部隊維持溝通，並且能夠向他們發送彈藥。

針對俄羅斯方面的說法，烏克蘭軍方發言人切列瓦提(Sergiy Cherevaty)表示，「這不符合現實」，「我們能夠…運送食品、彈藥、藥品，以及所有必要的東西，並治療傷患」。

但儘管如此，烏克蘭總參謀部承認巴赫姆特的局勢「非常艱難」。

即使俄羅斯軍隊表示正在逼近巴赫姆特，但附近地區的一些居民並沒有離開的計畫。

今年71歲、住在巴赫姆特以西數公里卡利尼夫卡村(Kalynivka)的佩特洛娃(Vira Petrova)告訴法新社，「我沒有地方可去。我也無法離開…如果我的家被毀了，我就住在地下室」。她表示，每次轟炸，都沒有讓她退縮。

佩特洛娃展示被炮火破壞的家園，並解釋為什麼她不再害怕戰爭，「我們已經遭到炮擊。一半的廚房屋頂被摧毀。我們鄰居的屋頂被毀了。我們已經習慣了」。

烏克蘭 俄羅斯 俄國

上一則

當年父母拆鴛鴦 英7旬愛侶60年後重逢結婚

下一則

耳朵掛麵條聽普亭演說遭罰款 俄議員將上訴

延伸閱讀

美外洩機密文件：中國2月曾測試極音速飛彈載具

美外洩機密文件：中國2月曾測試極音速飛彈載具
CNN：美外洩文件揭露俄傭兵試探向土耳其買武器

CNN：美外洩文件揭露俄傭兵試探向土耳其買武器
俄反戰人士巡墓園揭真相 稱12月以來俄陣亡激增

俄反戰人士巡墓園揭真相 稱12月以來俄陣亡激增
頓內次克親俄首長：俄已掌控75%巴赫姆特

頓內次克親俄首長：俄已掌控75%巴赫姆特

熱門新聞

達賴喇嘛在親吻一名印度小男孩的嘴唇後，跟小男孩說可以「吸我的舌頭」，引發爭議。(擷自VOA Tibetan影片)

影片瘋傳 對小男孩說「吸我舌頭」引各界撻伐 達賴喇嘛道歉

2023-04-10 05:42
威爾斯親王威廉一家五口與王室成員一起出席復活節彌撒。（Getty Images）

凱特王妃一家五口皇家藍穿搭 夏綠蒂公主超有女王樣

2023-04-10 19:01
泰國男子獲得了ChatGPT生成的一組號碼，他拿這組號碼去買樂透，沒想到真的中獎了。（路透）

請ChatGPT「預測樂透號碼」真的中獎了 他曝超神試算法

2023-04-05 18:06
前總統柯林頓。(美聯社資料照)

說服烏克蘭放棄核武 柯林頓悔不當初

2023-04-06 17:20
莫德納藥廠（Moderna）表示，有信心在2030年前準備好針對癌症、心血管和自身免疫疾病等疫苗。（路透）

莫德納：癌症、心臟病疫苗將在2030年前準備就緒

2023-04-07 23:06
日本長崎大學廢除核武器研究中心（RECNA）模擬結果顯示，如果美國與中國為了台灣爆發核戰，推估直接造成死亡人數將高達約260萬人。（歐新社）

美中若為台爆核戰 日長崎大學估至少260萬人亡、83萬人恐罹癌

2023-04-08 07:30

超人氣

更多 >
房子贈與子女前 這4個理由值得為人父母三思

房子贈與子女前 這4個理由值得為人父母三思
刺殺科企高管Bob Lee兇嫌被捕 居然是1企業家

刺殺科企高管Bob Lee兇嫌被捕 居然是1企業家
堅果有益健康 這兩種特別棒

堅果有益健康 這兩種特別棒
五角大廈洩密案 FBI逮捕21歲國民警衛隊員

五角大廈洩密案 FBI逮捕21歲國民警衛隊員
佛州勞德岱堡都會區暴雨 千年難得一見

佛州勞德岱堡都會區暴雨 千年難得一見