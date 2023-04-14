俄宣稱包圍巴赫姆特 烏克蘭：補給線仍維持

在俄羅斯猛攻下，烏克蘭東部城鎮巴赫姆特呈現斷垣殘壁景象。（路透）

俄羅斯 13日宣稱，已切斷烏克蘭 東部城市巴赫姆特(Bakhmut)內烏克蘭軍隊的對外連絡；但烏克蘭當局堅稱，仍維持對該地區的補給線。

央廣報導，巴赫姆特是俄羅斯入侵烏克蘭後，時間持續最長、最血腥的戰鬥地點。儘管這個城市幾乎沒有戰略價值，但俄烏雙方都投入了大量軍力和資源。

戰爭前人口約7萬的巴赫姆特大部份地區如今已成為廢墟。烏克蘭認為，巴赫姆特是阻擋俄軍在整個烏東戰線推進的關鍵。對俄羅斯來說，拿下巴赫姆特只具有象徵性的意義。

俄羅斯軍隊表示，其空降部隊正阻止烏克蘭後備部隊轉移到該市，以及敵軍撤退的可能性。

俄國 軍方也表示，傭兵組織瓦格納集團(Wagner)正在巴赫穆特推進。

但烏克蘭軍隊告訴法新社，與巴赫姆特境內部隊維持溝通，並且能夠向他們發送彈藥。

針對俄羅斯方面的說法，烏克蘭軍方發言人切列瓦提(Sergiy Cherevaty)表示，「這不符合現實」，「我們能夠…運送食品、彈藥、藥品，以及所有必要的東西，並治療傷患」。

但儘管如此，烏克蘭總參謀部承認巴赫姆特的局勢「非常艱難」。

即使俄羅斯軍隊表示正在逼近巴赫姆特，但附近地區的一些居民並沒有離開的計畫。

今年71歲、住在巴赫姆特以西數公里卡利尼夫卡村(Kalynivka)的佩特洛娃(Vira Petrova)告訴法新社，「我沒有地方可去。我也無法離開…如果我的家被毀了，我就住在地下室」。她表示，每次轟炸，都沒有讓她退縮。

佩特洛娃展示被炮火破壞的家園，並解釋為什麼她不再害怕戰爭，「我們已經遭到炮擊。一半的廚房屋頂被摧毀。我們鄰居的屋頂被毀了。我們已經習慣了」。