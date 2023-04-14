耳朵掛麵條聽普亭演說遭罰款 俄議員將上訴

俄羅斯國會議員阿卜杜勒金(Mikhail Abdalkin)日前在觀看總統蒲亭國情咨文演說時，在耳朵掛上麵條，遭到法院判處罰款。（取材自推特）

俄羅斯 國會議員阿卜杜勒金(Mikhail Abdalkin)因為在聆聽總統普亭 (Vladimir Putin)國情咨文演說時，在耳朵掛上麵條，因此遭到法院判處罰款。對此，阿卜杜勒金將提出上訴。

央廣報導，普亭在2月21日於國會發表國情咨文演說時，阿卜杜勒金在社群媒體 網站VKontakte發布一段影片，顯示他在辦公桌前觀看普亭演說，雙耳上都掛著煮熟的麵條；「將麵條掛在耳朵上」是俄羅斯人很熟悉的成語，意思是指欺騙行為或向聽眾提供錯誤資訊，阿卜杜勒金為此上個月被法院裁定罰款15萬盧布(約1,770美元)，罪名是 「詆毀」 俄羅斯軍隊和當局。

阿卜杜勒金是俄羅斯伏爾加聯邦管區(Volga)薩馬拉州(Samarskaya oblast)選出的共產黨籍國會議員。

在影片中，阿卜杜勒金頻頻點頭，看起來很嚴肅。普亭在演說中抨擊西方「幾個世紀的殖民主義、強制命令和霸權」。這些都是普亭經常用來合理化其入侵烏克蘭行動的言論。

阿卜杜勒金在YouTube、Facebook和俄羅斯Vkontakte等社群媒體上發布這段影片，並附上具有諷刺意味的標題：「我完全同意。優秀的演講」。

阿卜杜勒金表示，法院的判決非法，而且是出於政治動機。阿卜杜勒金在12日表示，他的上訴將於4月27日在薩馬拉的一家法院審理，「我希望得到公平、客觀和公正的審查」。他說，「你怎麼看，這個決定是公正的，還是再次由有關各方從上面決定的？」。

阿卜杜勒金遭罰款的法律，是俄羅斯去年2月底發動對烏克蘭入侵行動後不久實施的。

自入侵烏克蘭以來，俄羅斯加強鎮壓民眾的不同意見，對表達負面意見、詆毀軍隊的行為處以罰款，甚至判刑。