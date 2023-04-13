戰俘疑遭俄斬首 美憂烏反攻戰力

社群媒體 上近來出現烏克蘭 戰俘遭斬首的影片，總統澤倫斯基為此譴責俄羅斯 是「畜生」。另外，美國外洩機密文件透露，美方正擔憂烏國在接下來反攻階段取得重大進展的能力。

社群媒體上近來出現一段影片，疑為烏克蘭戰俘遭斬首的畫面，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）12日譴責俄羅斯是「畜生」。聯合國也表示「震驚」，歐洲聯盟矢言追究戰犯責任，克宮則稱影片真實性待查。

在這段長約1分40秒的影片中，一名身著迷彩服的蒙面人將另一名穿著制服的男子斬首。拍攝現場傳出用俄語激勵劊子手的聲音。男子被斬首後，有個聲音還說應該把頭顱送給「指揮官」。然而，目前無法查證影片是否屬實。

根據美方外洩機密文件，美國高度關切烏克蘭在接下來反攻階段取得重大進展的能力，以及基輔當局持續抵禦俄羅斯砲火上所面臨的彈藥問題。

烏克蘭預計於今春對來犯的俄羅斯軍隊發動攻擊，為今年第一波大型軍事推進行動。然而，一份最高機密文件表示，俄羅斯牢固的防禦以及「烏克蘭長期以來訓練和彈藥供應的不足，恐將阻礙推進力並升高進攻期間的傷亡人數」。

在大量高度敏感文件外洩並流傳到網路上後，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）和國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）11日與烏克蘭外長和防長進行會談，設法安撫盟邦烏克蘭。

烏克蘭總理什米加爾（Denys Shmyhal）11日抵達美國華府，並在國會山莊報的獨家專訪中表示，烏克蘭武裝部隊可能不會在春季發動新的反攻，而是到夏季才會有動作。

俄羅斯入侵烏克蘭後至今，已確認有將近8500名平民喪生和1萬4244人受傷，且恐怕還有數千名未經確認的死者。

另據路透報導，根據美國外洩機密文件，在烏克蘭戰場上，俄烏雙方已有多達35萬4000名軍人喪生或受傷，這場戰事正朝長期衝突發展，可能持續到2023年以後。