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誰外洩美機密文件？華郵：20多歲、在軍事基地工作

美密件洩：西方特種部隊進駐烏

編譯中心／綜合12日電
俄羅斯準備在該國史上首次採用電子軍事徵兵文件，致力讓男性更難逃過逃過兵役。圖為俄羅斯軍隊守著位於烏克蘭南部赫松地區第聶伯河上的卡科夫卡水力發電廠入口。（美聯社）
俄羅斯準備在該國史上首次採用電子軍事徵兵文件，致力讓男性更難逃過逃過兵役。圖為俄羅斯軍隊守著位於烏克蘭南部赫松地區第聶伯河上的卡科夫卡水力發電廠入口。（美聯社）

近期有大批美國國防部機密文件遭洩漏上網，BBC報導，文件提到美國、英國、法國都已派出少數特種部隊進入烏克蘭，以英國人數最多，在烏克蘭部署多達50名特種部隊。

這份日期標註為3月23日的密件指出，「今年2月至3月期間，在烏克蘭的西方特種部隊人員中有一半以上可能是英國人」。由於英國特種部隊活動通常保密，他們在烏克蘭進行哪些行動、人員數量是否一直保持在50人等細節目前尚未釐清。

這份密件列出在烏克蘭的西方特種部隊數量，其中提到英國在烏克蘭有50名特種部隊，拉脫維亞17人，法國15人，美國14人，荷蘭1人。

自俄烏戰爭開始以來，英國政府一直沒透露部署特種部隊在烏克蘭境內，過去英國駐基輔大使館也僅於2021年6月透露其特種部隊與烏軍進行訓練活動。

密件中沒有說明這些西方國家特種部隊活動地點，或者他們在做什麼。雖然這些特種部隊人數不多，但他們人在烏克蘭，可能會讓莫斯科抓住機會，聲稱俄國不僅在對抗烏克蘭，也在對抗北約。

這些外洩密件內容對烏克蘭戰力有些悲觀說法，例如其中稱美方預估，烏克蘭防空彈藥可能在本月中或下月初耗盡，對烏軍即將發動的進攻能否取得成功也表示懷疑。

美國國務卿布林肯和國防部長奧斯丁11日特地與烏克蘭外長和防長會談，設法安撫烏克蘭。且美國司法部已對文件外洩事件展開刑事調查。

此外，俄羅斯準備在該國史上首次採用電子軍事徵兵文件，致力讓男性更難逃過逃過兵役，俄羅斯下議院國家院12日對這項立法表示支持。這項新制也適用於俄羅斯每年兩度針對18至27歲男性舉行的定期徵兵活動。

烏克蘭 英國 俄羅斯

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