美密件洩：西方特種部隊進駐烏
近期有大批美國國防部機密文件遭洩漏上網，BBC報導，文件提到美國、英國、法國都已派出少數特種部隊進入烏克蘭，以英國人數最多，在烏克蘭部署多達50名特種部隊。
這份日期標註為3月23日的密件指出，「今年2月至3月期間，在烏克蘭的西方特種部隊人員中有一半以上可能是英國人」。由於英國特種部隊活動通常保密，他們在烏克蘭進行哪些行動、人員數量是否一直保持在50人等細節目前尚未釐清。
這份密件列出在烏克蘭的西方特種部隊數量，其中提到英國在烏克蘭有50名特種部隊，拉脫維亞17人，法國15人，美國14人，荷蘭1人。
自俄烏戰爭開始以來，英國政府一直沒透露部署特種部隊在烏克蘭境內，過去英國駐基輔大使館也僅於2021年6月透露其特種部隊與烏軍進行訓練活動。
密件中沒有說明這些西方國家特種部隊活動地點，或者他們在做什麼。雖然這些特種部隊人數不多，但他們人在烏克蘭，可能會讓莫斯科抓住機會，聲稱俄國不僅在對抗烏克蘭，也在對抗北約。
這些外洩密件內容對烏克蘭戰力有些悲觀說法，例如其中稱美方預估，烏克蘭防空彈藥可能在本月中或下月初耗盡，對烏軍即將發動的進攻能否取得成功也表示懷疑。
美國國務卿布林肯和國防部長奧斯丁11日特地與烏克蘭外長和防長會談，設法安撫烏克蘭。且美國司法部已對文件外洩事件展開刑事調查。
此外，俄羅斯準備在該國史上首次採用電子軍事徵兵文件，致力讓男性更難逃過逃過兵役，俄羅斯下議院國家院12日對這項立法表示支持。這項新制也適用於俄羅斯每年兩度針對18至27歲男性舉行的定期徵兵活動。
上一則
日不顧民眾反對 擬建首家賭場
下一則
FB留言